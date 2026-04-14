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Sorpresa total: Mascherano dejó de ser el DT de Inter Miami tras un ciclo histórico

Javier Mascherano dejó su cargo como entrenador de Inter Miami por motivos personales. El club le agradeció por el título en la MLS y ya tiene un DT interino.

Sorpresa total: Mascherano dejó de ser el DT de Inter Miami tras un ciclo histórico

La noticia sacudió al mundo del fútbol y, en particular, al entorno de Inter Miami: Javier Mascherano presentó su renuncia como entrenador por motivos personales y deja el cargo a poco del inicio de la nueva temporada de la MLS. La decisión impacta de lleno en el equipo de Lionel Messi, que ahora deberá reconfigurar su rumbo.

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Con goles de De Paul y Messi, el Inter Miami le gana 2-0 al DC United por la MLS. (Foto: AP)
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Por qué se fue Javier Mascherano de Inter Miami

El propio Mascherano explicó su salida a través de un comunicado oficial del club: “Por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami”, expresó.

En su despedida, el Jefecito agradeció a la institución, a los empleados y especialmente a los jugadores: “Hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”, remarcó. Además, dejó en claro el vínculo que mantendrá con el club: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”.

Desde la dirigencia también destacaron su paso. Jorge Mas, uno de los propietarios de la franquicia, aseguró que “Javier siempre formará parte de la historia” del club y valoró su dedicación y trabajo al frente del equipo.

Cómo fue el ciclo de Mascherano en el equipo de Messi

Mascherano había asumido a fines de 2024 en reemplazo de Gerardo Martino y su paso dejó resultados importantes. Durante 2025, Inter Miami se consagró campeón de la MLS Cup y logró un registro destacado con 101 goles entre la temporada regular y los playoffs.

En el plano internacional, el equipo alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y fue subcampeón de la Leagues Cup, tras caer en la final ante Seattle Sounders.

Además, participó del Mundial de Clubes 2025, donde consiguió un histórico triunfo ante Porto en fase de grupos, aunque luego fue eliminado en octavos de final tras caer 4-0 frente al PSG.

Sin embargo, el inicio de 2026 no fue el esperado: el equipo sufrió una temprana eliminación en la Concachampions ante Nashville y, en la MLS, se ubica tercero en la Conferencia Este con 12 puntos, a cuatro del líder.

¿Quién dirigirá ahora a Inter Miami?

Tras la salida del Jefecito, la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador. Mientras tanto, Ángel Guillermo Hoyos asumirá como director técnico interino en los próximos partidos.

El entrenador argentino, de 62 años, forma parte de la estructura del club desde 2023 y cuenta con experiencia en distintos países. Además, tiene un vínculo previo con Messi: lo dirigió en las divisiones juveniles del Barcelona, lo que suma un condimento especial a esta nueva etapa.

Así, Inter Miami inicia una transición inesperada. La salida de Mascherano cierra un ciclo exitoso en títulos, pero deja interrogantes sobre el futuro inmediato de un equipo que aspira a seguir siendo protagonista.

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