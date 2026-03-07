En vivo Radio La Red
Con categoría: cómo fue el gol de Lionel Messi para la victoria del Inter Miami ante el DC United

El capitán de la selección argentina volvió a brillar en el triunfo 2-1 de Las Garzas en Washington. El primer tanto lo había convertido Rodrigo De Paul.

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la MLS y aportó su cuota goleadora en la victoria de Inter Miami ante DC United, en un partido correspondiente a la tercera jornada del torneo en donde le conjunto de Javier Mascherano si impuso por 2-1. El capitán argentino marcó el segundo gol de su equipo con una definición sutil por encima del arquero.

El rosarino convirtió a los 27 minutos del primer tiempo, cuando aprovechó un pase filtrado de Mateo Silvetti, se desmarcó y definió con una “vaselina” ante la salida del arquero Sean Johnson. Con esa jugada, Messi selló el 2-0 parcial para el equipo dirigido por Javier Mascherano, que había abierto el marcador diez minutos antes gracias a Rodrigo De Paul.

El primer tanto de Inter Miami llegó a los 17 minutos, cuando Rodrigo De Paul apareció dentro del área para definir con un remate cruzado de derecha.

La jugada se inició por la banda izquierda, donde Germán Berterame tocó hacia Telasco Segovia en el vértice del área. El mediocampista venezolano asistió a De Paul, que ingresó sin marca y colocó la pelota junto al ángulo superior derecho del arco de DC United.

Con la ventaja en el marcador, Inter Miami dominó la primera mitad y estuvo cerca de ampliar la diferencia con otra acción de Messi, aunque su remate salió apenas desviado del palo izquierdo del arquero.

El descuento de DC United

En el segundo tiempo el partido cambió de ritmo. Inter Miami retrocedió algunos metros y DC United comenzó a manejar más la pelota, aunque sin generar demasiadas situaciones claras frente al arco defendido por Dayne St. Clair.

El equipo local logró descontar a los 75 minutos, cuando Jackson Hopkins sacó un remate cruzado que el arquero controló a medias. En el rebote apareció Tai Baribo, que empujó la pelota al fondo de la red para el 1-2 final.

Messi quedó a un paso de los 900 goles

Con su tanto ante DC United, Lionel Messi alcanzó los 899 goles en su carrera profesional, una cifra que logró en 1140 partidos oficiales. Desde su llegada al club en julio de 2023, el campeón del mundo acumula 80 goles con la camiseta de Inter Miami en 91 partidos.

En su carrera, Messi anotó 672 goles con el Barcelona, 32 con el París Saint-Germain y 115 con la selección argentina, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.

