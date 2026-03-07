Con categoría: cómo fue el gol de Lionel Messi para la victoria del Inter Miami ante el DC United

Embed

Con la ventaja en el marcador, Inter Miami dominó la primera mitad y estuvo cerca de ampliar la diferencia con otra acción de Messi, aunque su remate salió apenas desviado del palo izquierdo del arquero.

El descuento de DC United

En el segundo tiempo el partido cambió de ritmo. Inter Miami retrocedió algunos metros y DC United comenzó a manejar más la pelota, aunque sin generar demasiadas situaciones claras frente al arco defendido por Dayne St. Clair.

El equipo local logró descontar a los 75 minutos, cuando Jackson Hopkins sacó un remate cruzado que el arquero controló a medias. En el rebote apareció Tai Baribo, que empujó la pelota al fondo de la red para el 1-2 final.

Embed

Messi quedó a un paso de los 900 goles

Con su tanto ante DC United, Lionel Messi alcanzó los 899 goles en su carrera profesional, una cifra que logró en 1140 partidos oficiales. Desde su llegada al club en julio de 2023, el campeón del mundo acumula 80 goles con la camiseta de Inter Miami en 91 partidos.

En su carrera, Messi anotó 672 goles con el Barcelona, 32 con el París Saint-Germain y 115 con la selección argentina, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.