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Mascherano asumió totalmente la responsabilidad por la eliminación de Inter Miami: "No tengo..."

El equipo de Messi empató con Nashville y quedó eliminado en octavos: Mascherano asumió la responsabilidad y respaldó a sus jugadores.

Mascherano asumió totalmente la responsabilidad por la eliminación de Inter Miami: No tengo...

La eliminación de Inter Miami en los octavos de final de la Concachampions dejó una fuerte autocrítica por parte de Javier Mascherano, quien asumió toda la responsabilidad tras el empate 1-1 frente a Nashville SC en el partido de vuelta. El resultado, sumado al 0-0 de la ida, significó la eliminación del equipo estadounidense en una noche que tuvo un condimento especial: el gol número 900 en la carrera de Lionel Messi.

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El encuentro, disputado en condición de local, dejó sensaciones encontradas para el conjunto de Florida. Si bien logró ponerse en ventaja y generó situaciones para ampliar la diferencia, terminó cediendo un empate que resultó determinante en la serie.

Qué dijo Mascherano tras la eliminación de Inter Miami

En conferencia de prensa, el entrenador fue contundente y no esquivó responsabilidades. “El responsable de esta eliminación soy yo”, aseguró, al tiempo que remarcó que no tiene reproches para con sus dirigidos.

Mascherano destacó que el equipo tuvo oportunidades claras, especialmente en la primera parte, pero no logró concretarlas. “Pudimos haber convertido otro gol más. El partido estaba en peligro porque era muy igualado y contra un gran rival”, analizó.

Además, consideró que el tanto recibido fue producto de una acción desafortunada, aunque evitó profundizar en excusas y volvió a poner el foco en su rol como conductor del equipo.

Cómo fue la serie ante Nashville que dejó afuera a Inter Miami

El cruce de octavos de final se resolvió con un global ajustado. Tras el empate sin goles en el partido de ida, el 1-1 en la revancha terminó favoreciendo a Nashville, que logró avanzar de ronda.

Inter Miami necesitaba imponerse en casa para seguir en competencia, pero no pudo sostener la ventaja ni capitalizar sus momentos favorables dentro del partido.

Qué balance hizo el entrenador sobre el rendimiento del equipo

Más allá del resultado, Mascherano valoró la entrega de sus jugadores. “No tengo nada para reprocharles, dieron el máximo e hicieron todo lo posible”, afirmó.

En esa línea, insistió en que el plantel “se vació” dentro del campo de juego en busca de la clasificación. “Si el equipo hoy no hizo un partido brillante y no pasó la eliminatoria, claramente el responsable es el entrenador”, agregó, en un mensaje que apuntó a proteger al grupo.

Cómo venía Inter Miami en la Concachampions

La eliminación en octavos representa un nuevo golpe en el recorrido reciente del club en la competencia continental. En 2024, Inter Miami había alcanzado los cuartos de final, mientras que en 2025 quedó a las puertas de la definición tras caer en semifinales frente a Vancouver Whitecaps.

En esta edición, el equipo volvió a quedarse en el camino, esta vez ante Nashville y en una instancia más temprana de lo esperado.

Así, la noche que quedará marcada por el histórico gol de Messi también será recordada por una eliminación que obliga a replantear el camino a seguir en el plano internacional.

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