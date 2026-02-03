Sufrió un paro cardíaco en un entrenamiento, fue reanimado y un mes después volvió a su club
El arquero de Deportivo Madryn fue reanimado con un desfibrilador tras descompensarse en una práctica, permaneció en terapia intensiva y, luego de recibir el alta médica, regresó al club para reencontrarse con sus compañeros.
Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, se reencontró con el plantel un mes después de haber sufrido una muerte súbita durante un entrenamiento y de haber sido reanimado con un desfibrilador. Tras permanecer internado en terapia intensiva, el futbolista de 27 años recibió el alta médica y regresó a las instalaciones del club.
El regreso estuvo cargado de emoción. El plantel lo recibió con aplausos, abrazos y cánticos, en un pequeño festejo que incluyó papel picado y nieve artificial, como muestra de apoyo y alegría por su recuperación.
Por el momento, no está definido cuándo podrá volver a competir de manera profesional. Mientras tanto, acompañará al equipo desde la tribuna.
Cómo fue el episodio que casi termina en tragedia
El episodio ocurrió durante una práctica del club aurinegro, cuando Nievas sufrió un paro cardíaco. Los médicos de la institución lograron reanimarlo en el lugar con un desfibrilador, lo que permitió que recuperara la conciencia antes de ser derivado al Hospital Británico de Buenos Aires.
Luego de casi un mes de internación y una evolución favorable, el arquero fue dado de alta y regresó a Chubut.
Deportivo Madryn, que milita en la Primera Nacional, debutará en el campeonato frente a Colón de Santa Fe como visitante el sábado 14 de febrero desde las 20. El equipo de Puerto Madryn estuvo cerca de lograr el ascenso a Primera División en dos ocasiones el año pasado, tras perder la final ante Gimnasia de Mendoza y luego caer en la final del Reducido frente a Estudiantes de Río Cuarto.
Quién es Mauricio Nievas y cuál es su recorrido
Mauricio Nievas tiene 27 años, es oriundo de Córdoba y llegó a Deportivo Madryn en 2019. Fue una de las piezas importantes del plantel que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, un hito histórico para el club patagónico.
Con el paso de las temporadas, comenzó a perder protagonismo en la segunda categoría y durante la última campaña defendió el arco de Germinal en el Torneo Federal A. En este verano había regresado a Deportivo Madryn y se encontraba realizando la pretemporada bajo las órdenes del entrenador Cristian Díaz cuando se produjo la descompensación que encendió todas las alarmas.