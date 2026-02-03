Sufrió un paro cardíaco en un entrenamiento, fue reanimado y un mes después volvió a su club

Luego de casi un mes de internación y una evolución favorable, el arquero fue dado de alta y regresó a Chubut.

Deportivo Madryn, que milita en la Primera Nacional, debutará en el campeonato frente a Colón de Santa Fe como visitante el sábado 14 de febrero desde las 20. El equipo de Puerto Madryn estuvo cerca de lograr el ascenso a Primera División en dos ocasiones el año pasado, tras perder la final ante Gimnasia de Mendoza y luego caer en la final del Reducido frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Quién es Mauricio Nievas y cuál es su recorrido

Mauricio Nievas tiene 27 años, es oriundo de Córdoba y llegó a Deportivo Madryn en 2019. Fue una de las piezas importantes del plantel que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, un hito histórico para el club patagónico.

arquero madryn

Con el paso de las temporadas, comenzó a perder protagonismo en la segunda categoría y durante la última campaña defendió el arco de Germinal en el Torneo Federal A. En este verano había regresado a Deportivo Madryn y se encontraba realizando la pretemporada bajo las órdenes del entrenador Cristian Díaz cuando se produjo la descompensación que encendió todas las alarmas.