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Superclásico confirmado: cuándo juegan Boca y River en la Bombonera por el Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional anunció el día y horario del próximo Superclásico. Además, oficializó la programación de las fechas 13, 14 y 15, claves para definir la clasificación a los playoffs.

Cuándo juegan Boca y River en la Bombonera. (Foto: archivo)

Cuándo juegan Boca y River en la Bombonera. (Foto: archivo)

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026 y anunció uno de los encuentros más esperados del campeonato: el próximo Superclásico entre Boca y River, que se disputará en la Bombonera durante la recta final de la fase regular.

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El equipo de la Ribera recibirá al Millonario el domingo 1° de noviembre, desde las 15, por la fecha 15 del certamen. El enfrentamiento llegará en un momento decisivo, cuando ambos clubes podrían estar disputando puntos fundamentales para asegurar su clasificación a los playoffs.

Además, el partido podría tener incidencia en la definición de la tabla anual de la Liga Profesional, que reconoce al equipo que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada. Boca aparece entre los candidatos a quedarse con ese primer puesto.

Boca vs. River: cuándo y a qué hora se juega el Superclásico

Fecha 15 · Interzonal

Boca Juniors vs. River Plate

Domingo 1° de noviembre de 2026

15.00 (hora argentina)

La Bombonera, Buenos Aires

El encuentro se disputará por la anteúltima jornada de la fase regular y podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

El último antecedente entre Boca y River se registró en abril de 2026, cuando el Xeneize se impuso en el estadio Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes.

Aquel triunfo prolongó la racha favorable del conjunto azul y oro en los enfrentamientos recientes, después de la goleada que había conseguido frente a su clásico rival en la Bombonera durante 2025.

Por otra parte, la Liga Profesional decidió postergar la programación de la fecha 16, la última de la fase regular, hasta conocer qué equipos llegarán con posibilidades de acceder a los playoffs.

Fixture completo de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026

Fecha 13Fecha 14Fecha 15

Viernes 30 de octubre

19.00

Estudiantes (RC) – Gimnasia

Zona B

19.00

Huracán – Tigre

Zona B

21.15

Sarmiento – Rosario Central

Zona B

21.15

Racing – Aldosivi

Zona B

Sábado 31 de octubre

14.45

Defensa y Justicia – Independiente

Zona A

17.00

Deportivo Riestra – Talleres

Zona A

19.15

Vélez – San Lorenzo

Zona A

21.30

Estudiantes – Instituto

Zona A

Domingo 1° de noviembre

15.00

Boca – River

Interzonal

18.30

Newell’s – Unión

Zona A

18.30

Belgrano – Barracas Central

Zona B

20.45

Lanús – Gimnasia (Mza.)

Zona A

Lunes 2 de noviembre

19.00

Platense – Central Córdoba

Zona A

21.15

Atlético Tucumán – Argentinos

Zona B

21.15

Ind. Rivadavia (Mza.) – Banfield

Zona B

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