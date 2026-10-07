Superclásico confirmado: cuándo juegan Boca y River en la Bombonera por el Torneo Clausura 2026

Boca Juniors vs. River Plate

Domingo 1° de noviembre de 2026

15.00 (hora argentina)

La Bombonera, Buenos Aires

El encuentro se disputará por la anteúltima jornada de la fase regular y podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

El último antecedente entre Boca y River se registró en abril de 2026, cuando el Xeneize se impuso en el estadio Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes.

Aquel triunfo prolongó la racha favorable del conjunto azul y oro en los enfrentamientos recientes, después de la goleada que había conseguido frente a su clásico rival en la Bombonera durante 2025.

Por otra parte, la Liga Profesional decidió postergar la programación de la fecha 16, la última de la fase regular, hasta conocer qué equipos llegarán con posibilidades de acceder a los playoffs.

Fixture completo de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026

Fecha 13Fecha 14Fecha 15

Viernes 30 de octubre

19.00

Estudiantes (RC) – Gimnasia

Zona B

19.00

Huracán – Tigre

Zona B

21.15

Sarmiento – Rosario Central

Zona B

21.15

Racing – Aldosivi

Zona B

Sábado 31 de octubre

14.45

Defensa y Justicia – Independiente

Zona A

17.00

Deportivo Riestra – Talleres

Zona A

19.15

Vélez – San Lorenzo

Zona A

21.30

Estudiantes – Instituto

Zona A

Domingo 1° de noviembre

15.00

Boca – River

Interzonal

18.30

Newell’s – Unión

Zona A

18.30

Belgrano – Barracas Central

Zona B

20.45

Lanús – Gimnasia (Mza.)

Zona A

Lunes 2 de noviembre

19.00

Platense – Central Córdoba

Zona A

21.15

Atlético Tucumán – Argentinos

Zona B

21.15

Ind. Rivadavia (Mza.) – Banfield

Zona B