Superclásico confirmado: cuándo juegan Boca y River en la Bombonera por el Torneo Clausura 2026

Boca Juniors vs. River Plate
Domingo 1° de noviembre de 2026
15.00 (hora argentina)
La Bombonera, Buenos Aires
El encuentro se disputará por la anteúltima jornada de la fase regular y podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos.
El último antecedente entre Boca y River se registró en abril de 2026, cuando el Xeneize se impuso en el estadio Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes.
Aquel triunfo prolongó la racha favorable del conjunto azul y oro en los enfrentamientos recientes, después de la goleada que había conseguido frente a su clásico rival en la Bombonera durante 2025.
Por otra parte, la Liga Profesional decidió postergar la programación de la fecha 16, la última de la fase regular, hasta conocer qué equipos llegarán con posibilidades de acceder a los playoffs.
Fixture completo de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026
Fecha 13Fecha 14Fecha 15
Viernes 30 de octubre
19.00
Estudiantes (RC) – Gimnasia
Zona B
19.00
Huracán – Tigre
Zona B
21.15
Sarmiento – Rosario Central
Zona B
21.15
Racing – Aldosivi
Zona B
Sábado 31 de octubre
14.45
Defensa y Justicia – Independiente
Zona A
17.00
Deportivo Riestra – Talleres
Zona A
19.15
Vélez – San Lorenzo
Zona A
21.30
Estudiantes – Instituto
Zona A
Domingo 1° de noviembre
15.00
Boca – River
Interzonal
18.30
Newell’s – Unión
Zona A
18.30
Belgrano – Barracas Central
Zona B
20.45
Lanús – Gimnasia (Mza.)
Zona A
Lunes 2 de noviembre
19.00
Platense – Central Córdoba
Zona A
21.15
Atlético Tucumán – Argentinos
Zona B
21.15
Ind. Rivadavia (Mza.) – Banfield
Zona B