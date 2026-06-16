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Tim Payne jugará en Olimpia: cuándo podría cruzarse a Boca o River en la Copa Sudamericana

El lateral derecho de Nueva Zelanda, quien revolucionó las redes sociales en plena Copa del Mundo, se convertirá en la nueva incorporación del Decano paraguayo y asoma en el horizonte de los gigantes del fútbol argentino.

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Tim Payne jugará en Olimpia: cuándo podría cruzarse a Boca o River en la Copa Sudamericana

El mercado de pases del fútbol sudamericano sumó su primer gran bombazo de manera completamente inesperada. Tim Payne es furor en el Mundial 2026 y será nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay. El lateral derecho de la Selección de Nueva Zelanda, que se convirtió en un fenómeno absoluto de las plataformas digitales en los últimos días, dejará su país para sumarse al Decano y, consecuentemente, existen serias chances de que se cruce con Boca Juniors o River Plate en la Copa Sudamericana.

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El defensor de 32 años desembarcará en el fútbol paraguayo tras haber sido pretendido por Deportivo Riestra, club argentino que realizó una oferta formal por él hace unos días. Finalmente, Payne se incorporará al conjunto de Asunción, donde tendrá el desafío de resolver la barrera del idioma debido a que no domina el español. En su nuevo destino, será dirigido por el entrenador argentino Pablo "Vitamina" Sánchez, quien viene de consagrar a Olimpia en el Torneo Apertura 2026, y compartirá plantel con sus compatriotas Juan Fernando Alfaro (ex Racing Club), Franco Alfonso (extremo surgido de las divisiones inferiores de River) y el ex San Lorenzo Iván Leguizamón.

Cómo podría cruzarse Tim Payne contra River en la Copa Sudamericana

La llave del certamen continental abre la posibilidad de un cruce rápido frente al conjunto de Núñez. Olimpia de Paraguay ya se encuentra clasificado a los octavos de final, instancia donde chocará con el ganador de la serie entre el DIM de Colombia o Vasco da Gama de Brasil. En caso de salir victorioso y avanzar de ronda, el equipo de Tim Payne podría enfrentarse a River Plate en los cuartos de final, siempre y cuando el Millonario supere primero su respectivo cruce ante el vencedor de Independiente Santa Fe o Caracas.

¿Cuándo jugaría Tim Payne contra Boca, Tigre o Lanús?

El camino hacia un potencial duelo contra el club de la Ribera o los demás representantes argentinos demandará una mayor cantidad de instancias superadas en el cuadro principal:

  • Contra Boca Juniors: Un hipotético enfrentamiento ante el Xeneize sería recién en las semifinales de la competencia, debido a que el conjunto de la Ribera debe medirse primero con O'Higgins de Chile en los 16avos de final.

  • Contra Tigre y Lanús: A los otros dos equipos argentinos en carrera solo los cruzaría en una eventual final, la cual se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla el próximo 21 de noviembre.

Por qué se hizo viral Tim Payne y cuántos seguidores tiene

La historia de la nueva incorporación de Olimpia roza lo cinematográfico, ya que hasta hace un par de semanas era un completo desconocido en el plano internacional. Todo nació por una búsqueda del influencer y streamer argentino Valen Scarsini (@ElScarso), quien se propuso encontrar al futbolista "menos famoso" de todo el Mundial 2026 para viralizarlo. En ese momento, el lateral apenas superaba los 4.700 seguidores en su cuenta de Instagram.

La respuesta de la comunidad digital fue inmediata y masiva. En tan solo 48 horas, Tim Payne pasó a tener 1.6 millones de seguidores y, tras descubrir semejante fenómeno, grabó un video hablando en español para agradecer el cariño. Actualmente, el futbolista neozelandés cuenta con 5.8 millones de seguidores en Instagram, superando la cantidad de habitantes de su propio país (5.3 millones). Con esta cifra, se transformó en el deportista con más seguidores de Nueva Zelanda —quedando varios millones por delante de los All Blacks— y se ubicó muy cerca de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que también revolucionó internet tras amargar a España en el debut.

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