Tim Payne jugará en Olimpia: cuándo podría cruzarse a Boca o River en la Copa Sudamericana

Contra Boca Juniors: Un hipotético enfrentamiento ante el Xeneize sería recién en las semifinales de la competencia , debido a que el conjunto de la Ribera debe medirse primero con O'Higgins de Chile en los 16avos de final.

Contra Tigre y Lanús: A los otros dos equipos argentinos en carrera solo los cruzaría en una eventual final, la cual se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla el próximo 21 de noviembre.

Por qué se hizo viral Tim Payne y cuántos seguidores tiene

La historia de la nueva incorporación de Olimpia roza lo cinematográfico, ya que hasta hace un par de semanas era un completo desconocido en el plano internacional. Todo nació por una búsqueda del influencer y streamer argentino Valen Scarsini (@ElScarso), quien se propuso encontrar al futbolista "menos famoso" de todo el Mundial 2026 para viralizarlo. En ese momento, el lateral apenas superaba los 4.700 seguidores en su cuenta de Instagram.

La respuesta de la comunidad digital fue inmediata y masiva. En tan solo 48 horas, Tim Payne pasó a tener 1.6 millones de seguidores y, tras descubrir semejante fenómeno, grabó un video hablando en español para agradecer el cariño. Actualmente, el futbolista neozelandés cuenta con 5.8 millones de seguidores en Instagram, superando la cantidad de habitantes de su propio país (5.3 millones). Con esta cifra, se transformó en el deportista con más seguidores de Nueva Zelanda —quedando varios millones por delante de los All Blacks— y se ubicó muy cerca de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que también revolucionó internet tras amargar a España en el debut.