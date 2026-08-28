Insólito error en Gran Hermano: pusieron el programa de Vero Lozano dentro de la casa y Yipio vio algo que no debía

Qué habían dicho los familiares de Yipio en Corta por Lozano

Uno de los momentos que más llamó la atención en Gran Hermano se produjo cuando la producción mostró en pantalla un fragmento de Corta por Lozano (Telefe), donde aparecía el novio de Yipio haciendo campaña desde afuera de la casa para apoyar a su pareja y pidiendo votos en contra de Pincoya.

Si bien en las imágenes que recibió la uruguaya dentro de la casa no se alcanza a distinguir con claridad a su pareja hablando, ya que la cámara se encontraba a cierta distancia, el fragmento completo que había sido emitido en el programa de Corta por Lozano rápidamente se viralizó en X y permitió conocer en detalle qué había dicho el hombre durante el móvil.

"Haciendo campaña a favor de ella, quiero que vayan contra Pincoya. Mañana, desde mi TikTok, voy a hacer un live para recaudar fondos, juntar votos. Van a venir unas personitas muy especiales. Vamos a estar divirtiéndonos, así que los invito", expresó.

La participante reaccionó con sorpresa y emoción al ver a su pareja en pantalla, mientras el contenido rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El gesto, además, dejó en evidencia que la competencia también se está jugando afuera de la casa, con los familiares y allegados de los participantes movilizándose para conseguir votos.