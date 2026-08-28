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Insólito error en Gran Hermano: pusieron el programa de Vero Lozano dentro de la casa y Yipio vio algo que no debía

En Gran Hermano emitieron unos minutos de Corta por Lozano durante la transmisión en vivo y Yipio quedó señalada por su reacción.

28 ago 2026, 19:34
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Un insólito episodio se vivió en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y generó una fuerte repercusión entre los seguidores del reality. Por error, dentro de la casa se emitió este viernes durante unos instantes un fragmento de Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano por el canal de las pelotitas.

La situación adquirió todavía mayor relevancia porque justo en ese momento el programa mostraba una entrevista en la que aparecían la pareja y la hija de Yipio, quienes habían salido al aire para hablar de la participante y enviarle un saludo. Un día antes, la joven estuvo en el D.A.R conversando con su mamá con motivo de su cumpleaños 18.

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Al verse en pantalla, la uruguaya reaccionó completamente desencajada. Entre gritos, emoción y sorpresa, no pudo ocultar su alegría al reconocer a sus seres queridos: ¡Gran Hermano! Estamos viendo algo en la pantalla que no sabemos si se puede ver. ¡Está mi hija y mi novio!. Rápidamente, se cortó la transmisión.

En otro de los clips que rápidamente se viralizó, aparece Luana preguntándole a Yipio si era verdad lo que estaba contando y si Hansen, su último romance dentro de la casa, también había aparecido en pantalla. Entre la sorpresa y la incredulidad, le preguntó: ¿Estás mintiendo, no? ¿Estaba Hansen? ¿Adónde? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo estaba él?

Qué habían dicho los familiares de Yipio en Corta por Lozano

Uno de los momentos que más llamó la atención en Gran Hermano se produjo cuando la producción mostró en pantalla un fragmento de Corta por Lozano (Telefe), donde aparecía el novio de Yipio haciendo campaña desde afuera de la casa para apoyar a su pareja y pidiendo votos en contra de Pincoya.

Si bien en las imágenes que recibió la uruguaya dentro de la casa no se alcanza a distinguir con claridad a su pareja hablando, ya que la cámara se encontraba a cierta distancia, el fragmento completo que había sido emitido en el programa de Corta por Lozano rápidamente se viralizó en X y permitió conocer en detalle qué había dicho el hombre durante el móvil.

"Haciendo campaña a favor de ella, quiero que vayan contra Pincoya. Mañana, desde mi TikTok, voy a hacer un live para recaudar fondos, juntar votos. Van a venir unas personitas muy especiales. Vamos a estar divirtiéndonos, así que los invito", expresó.

La participante reaccionó con sorpresa y emoción al ver a su pareja en pantalla, mientras el contenido rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El gesto, además, dejó en evidencia que la competencia también se está jugando afuera de la casa, con los familiares y allegados de los participantes movilizándose para conseguir votos.

     

 

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