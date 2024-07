Una buena y una mala: las noticias que recibió Mascherano de cara a los Juegos Olímpicos

image.png

Por lo tanto, la convocatoria a París fue rechazada por el club de la Premier League, a pesar de los esfuerzos de Barco por no fallarle al equipo argentino, donde se ha consolidado y es una pieza crucial.

Gerónimo Rulli fue autorizado y jugará los Juegos Olímpicos

Ahora, vamos con la "buena" noticia. Gerónimo Rulli fue autorizado e irá a los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub 23. Si bien Emiliano 'Dibu' Martínez tenía el sueño de colgarse una medalla y subirse al podio en París 2024, en los últimos días, Aston Villa decidió no cederlo, obligando a la AFA a buscar otro arquero experimentado para la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos. Ante esta situación, el elegido fue Gerónimo Rulli.

image.png

El arquero de 32 años se convertirá en el tercer jugador mayor que se sumará al combinado juvenil dirigido por Javier Mascherano, junto a Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, quienes ya habían confirmado su participación.

Aunque su futuro en los Países Bajos es incierto debido a una posible oferta del Villarreal para regresar al fútbol español, Rulli recibió la autorización de Ajax, club con el que tiene contrato hasta mediados de 2026, para viajar a la capital francesa y buscar una medalla.

A sus 32 años, Rulli ya tiene experiencia olímpica. En 2016, fue parte de la lista de Julio Olarticoechea para los Juegos de Río, donde fue titular. Sin embargo, Argentina quedó tercera en el Grupo D, detrás de Honduras y Portugal, y fue eliminada prematuramente.

La incorporación de Rulli planteará un dilema para Mascherano, ya que el titular durante el proceso ha sido Leandro Brey, de Boca.