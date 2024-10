El polémico triángulo amoroso que involucra a Franco Colapinto y otro corredor de la F1

image.png

Este drama personal generó una gran cantidad de especulaciones en el entorno de la Fórmula 1, especialmente tras el Gran Premio de Singapur. Las redes sociales también fueron testigos del conflicto, ya que Bearman y Ogilvy se dejaron de seguir en Instagram, y ella además dejó de seguir a la escudería Haas, alimentando aún más los rumores de tensión.

En tanto, Colapinto volvió a aparecer en la vida de Ogilvy, lo que sugiere que el argentino ya se había reencontrado con ella antes de la ruptura oficial con Bearman. El hecho de que Ogilvy haya vuelto a seguir al piloto de Williams en redes sociales no pasó desapercibido e intensificó las especulaciones sobre el supuesto triángulo amoroso en pleno desarrollo.

Todo esto se produce mientras se espera la reanudación del calendario de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos el próximo 20 de octubre en Austin, donde Colapinto, Bearman y el resto de los pilotos volverán a verse las caras, con la atención no solo en sus desempeños, sino también en lo que podría estar ocurriendo fuera de las pistas.

Christine GZ reveló detalles sobre el último encuentro íntimo con Franco Colapinto

Christine GZ, la periodista española que ha conquistado a la audiencia con sus carismáticas entrevistas al piloto argentino Franco Colapinto, compartió detalles sobre su relación y el ambiente en el que se desenvuelven.

image.png

En una charla con el programa Despistados de DeporTV, la joven relató que recientemente ambos se juntaron y se divirtieron jugando al pádel.

“Fue muy divertido, ya lo ven, es tan amable, tan natural que se ríe por todo. El otro día fuimos a jugar al pádel. Son todos, él y sus managers, muy buena gente. Es increíble encontrarse a gente así en la Fórmula 1, que sabemos es un mundo muy estricto y complicado. Ver este tipo de gente que entra, que es tan como nosotros, es bueno”, destacó Christine.

La periodista, que también compite en torneos de rally y off-road, compartió anécdotas sobre las exigencias de las carreras. Recordó una reciente entrevista con Colapinto, en la que él se mostraba visiblemente cansado tras el Gran Premio de Singapur, una carrera marcada por el calor y la humedad.

“El otro día después de Singapur él estaba súper cansado tras una carrera tan dura, de tanto calor y humedad. En el coche hacía 57 grados y él, pobre, vino a la entrevista reventado. No podía ni escuchar casi. Nos comentó que no había bebido nada, porque no sabía tomar agua todavía. Y cuando tomó era tan caliente y asquerosa que le dolía el estómago”, narró.

Christine GZ, que ha competido en la Extreme E desde 2021, se muestra como una voz autorizada para analizar la situación de Colapinto en el mundo del automovilismo. En este sentido, reveló que en los boxes se habla muy bien del joven piloto argentino.

“Solo se oyen cosas buenas. Todo el mundo lo está viendo, está aguantando y lo hace mejor que su compañero (Alexander Albon), que es un chico que tiene muchísimos años en la Fórmula 1, un veterano”, concluyó Christine, enfatizando el potencial y el desempeño de Colapinto en su camino hacia la máxima categoría del automovilismo.