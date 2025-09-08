Una estrella del Real Madrid sorprendió al posar desnudo para una reconocida marca y los fans enloquecieron

¿Qué dijeron los fanáticos en redes sociales?

La reacción no tardó en llegar. En cuestión de horas, las imágenes se viralizaron en redes sociales, con miles de usuarios comentando la inesperada faceta del futbolista. Entre bromas, elogios y memes, la mayoría celebró su osadía y aplaudió la forma en que Alexander-Arnold se adapta al nuevo escenario que vive en Madrid, dentro y fuera del campo.

La estrategia de la marca fue clara: impactar a través de una figura que trascienda lo deportivo. Y, a juzgar por la repercusión, la elección fue un éxito.

¿Qué otras figuras del deporte y el espectáculo han trabajado con la marca?

La empresa estadounidense ya había sumado a reconocidas personalidades para sus campañas internacionales. En el mundo del fútbol, Virgil van Dijk —ex compañero de Alexander-Arnold en Liverpool— fue uno de los elegidos, y fuera del deporte participaron artistas de primer nivel como Maluma, Bad Bunny, Justin Bieber y Jacob Elordi.

El defensor inglés se mostró orgulloso de unirse a esa selecta lista: “Es genial estar asociado con esos chicos. Las campañas siempre son icónicas, así que seguir sus pasos es fantástico”, expresó.

¿Cuál es el estilo personal de Alexander-Arnold?

Al ser consultado sobre su modo de vestir, el lateral del Real Madrid explicó que en lo cotidiano prefiere un look “limpio y relajado”, aunque en ocasiones especiales no duda en destacar con un estilo más osado y moderno, sin perder frescura.

Ese balance entre naturalidad y audacia parece reflejarse en la campaña: un futbolista que combina su rigor deportivo con la posibilidad de reinventarse en otros ámbitos.

Un nuevo capítulo en su carrera

La llegada de Alexander-Arnold al Real Madrid ya representaba un salto en su carrera deportiva. Ahora, con esta producción, suma un costado diferente a su perfil público, mostrando que el fútbol y la moda están cada vez más conectados.

La campaña no solo refuerza su imagen internacional, sino que también lo instala como una de las caras jóvenes del cruce entre deporte, estilo y entretenimiento.