En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Real Madrid
INESPERADO

Una estrella del Real Madrid sorprendió al posar desnudo para una reconocida marca y los fans enloquecieron

El flamante refuerzo del Real Madrid protagonizó una campaña internacional de ropa interior que causó furor en redes sociales y lo posiciona como una de las nuevas caras del cruce entre deporte y moda.

Una estrella del Real Madrid sorprendió al posar desnudo para una reconocida marca y los fans enloquecieron

Trent Alexander-Arnold atraviesa una etapa de grandes cambios. Tras dejar el Liverpool para incorporarse al Real Madrid, el lateral derecho inglés sorprendió con un movimiento inesperado fuera de las canchas: protagonizó una campaña internacional de ropa interior que ya genera repercusión mundial.

Leé también El impactante auto deportivo que el Real Madrid le regaló a Franco Mastantuono
el impactante auto deportivo que el real madrid le regalo a franco mastantuono
image

La firma estadounidense lo eligió como rostro de su temporada otoño 2025, con un spot filmado íntegramente en la capital española. Allí, Alexander-Arnold posa con distintas prendas icónicas de la marca, incluyendo sus tradicionales bóxers, en una producción de estética provocadora que busca captar tanto al público deportivo como al de la moda.

Trent Alexander-Arnold

¿Cómo fue la campaña que protagonizó Alexander-Arnold?

El spot se rodó en escenarios madrileños y refleja el vínculo entre la nueva vida del jugador en la ciudad y su faceta como modelo. En una de las escenas más comentadas, se lo ve bajándose la ropa interior en un gesto audaz, aunque sin llegar al desnudo total.

El propio futbolista se mostró entusiasmado con la experiencia. “Ponerme la icónica ropa interior y los vaqueros para esta campaña realmente me hizo sentir poderoso y seguro de mí mismo”, declaró en diálogo con Men’s Health. Además, valoró lo especial que resultó filmar en su nuevo hogar: “Pudimos rodar en Madrid, lo que significa mucho para mí. Hizo que toda la experiencia fuera aún más personal y divertida”.

¿Qué dijeron los fanáticos en redes sociales?

La reacción no tardó en llegar. En cuestión de horas, las imágenes se viralizaron en redes sociales, con miles de usuarios comentando la inesperada faceta del futbolista. Entre bromas, elogios y memes, la mayoría celebró su osadía y aplaudió la forma en que Alexander-Arnold se adapta al nuevo escenario que vive en Madrid, dentro y fuera del campo.

La estrategia de la marca fue clara: impactar a través de una figura que trascienda lo deportivo. Y, a juzgar por la repercusión, la elección fue un éxito.

¿Qué otras figuras del deporte y el espectáculo han trabajado con la marca?

La empresa estadounidense ya había sumado a reconocidas personalidades para sus campañas internacionales. En el mundo del fútbol, Virgil van Dijk —ex compañero de Alexander-Arnold en Liverpool— fue uno de los elegidos, y fuera del deporte participaron artistas de primer nivel como Maluma, Bad Bunny, Justin Bieber y Jacob Elordi.

El defensor inglés se mostró orgulloso de unirse a esa selecta lista: “Es genial estar asociado con esos chicos. Las campañas siempre son icónicas, así que seguir sus pasos es fantástico”, expresó.

¿Cuál es el estilo personal de Alexander-Arnold?

Al ser consultado sobre su modo de vestir, el lateral del Real Madrid explicó que en lo cotidiano prefiere un look “limpio y relajado”, aunque en ocasiones especiales no duda en destacar con un estilo más osado y moderno, sin perder frescura.

Ese balance entre naturalidad y audacia parece reflejarse en la campaña: un futbolista que combina su rigor deportivo con la posibilidad de reinventarse en otros ámbitos.

Un nuevo capítulo en su carrera

La llegada de Alexander-Arnold al Real Madrid ya representaba un salto en su carrera deportiva. Ahora, con esta producción, suma un costado diferente a su perfil público, mostrando que el fútbol y la moda están cada vez más conectados.

La campaña no solo refuerza su imagen internacional, sino que también lo instala como una de las caras jóvenes del cruce entre deporte, estilo y entretenimiento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Real Madrid
Notas relacionadas
Cómo fue el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid
Expulsiones, gresca y escándalo: así fue la polémica eliminación de River ante Real Madrid en España
Colapinto superó a su compañero Gasly, pero no le alcanzó para pasar la Q1: largará 18° en Monza

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar