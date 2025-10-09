El homenaje más sentido: Boca despidió a Miguel Ángel Russo con un video que hizo llorar a los hinchas

“A Boca uno nunca le puede decir que no”.

“La gente de Boca marca un después, siempre”.

“Una de las claves de Boca es disfrutarlo”.

“Respeto mucho a la gente, donde voy, en algún aeropuerto o avión, siempre hay gente de Boca”.

“La Bombonera siempre está y va a estar, esté quien esté”.

Cada una de esas declaraciones se alterna con imágenes de Russo dirigiendo, saludando a los hinchas o celebrando junto a los jugadores, en una edición que refleja tanto su profesionalismo como su conexión emocional con la institución.

El video culmina con un mensaje final del club que resume el sentimiento generalizado entre los hinchas: “Y vos también, para siempre en nuestros corazones”.

Cómo reaccionaron los hinchas de Boca al homenaje

En pocos minutos, la publicación superó miles de reproducciones y comentarios. Los mensajes de los hinchas coincidieron en destacar la humildad y el compromiso de Russo, recordando no solo sus logros deportivos, sino también su calidad humana.

“Gracias por tanto, Miguel”, “El último gran caballero del fútbol argentino”, “Siempre vas a estar en la historia de Boca”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Además de los fanáticos, también expresaron su dolor exjugadores y dirigentes que compartieron etapa con el entrenador, resaltando su capacidad para liderar grupos y su inquebrantable pasión por el club.

El legado de Miguel Ángel Russo en Boca

Russo fue una figura clave en dos etapas muy distintas de Boca. En su primer ciclo, en 2007, ganó la Copa Libertadores con un equipo histórico encabezado por Riquelme y Palermo, y en su regreso en 2020 consiguió la Superliga que le arrebató a River en la última fecha.

Más allá de los títulos, dejó una huella por su perfil bajo, su serenidad y su forma de representar los valores del club. Siempre se refirió a Boca con respeto, incluso en los momentos más difíciles.

El video publicado este jueves por la institución no solo es un homenaje, sino también una forma de agradecerle a un hombre que, con su estilo, marcó un antes y un después en la historia reciente del Xeneize.

Miguel Ángel Russo será despedido en La Bombonera, donde miles de hinchas se acercan desde la mañana para rendirle homenaje. Entre lágrimas y aplausos, el mensaje del club quedó grabado en el corazón de todos: “Y vos también, para siempre en nuestros corazones.”