En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Russo
Boca
FÚTBOL

El homenaje más sentido: Boca despidió a Miguel Ángel Russo con un video que hizo llorar a los hinchas

El club publicó en sus redes un video homenaje para despedir al histórico entrenador. Con imágenes de sus diferentes etapas y frases inolvidables, Boca recordó la huella que Russo dejó en la institución.

El homenaje más sentido: Boca despidió a Miguel Ángel Russo con un video que hizo llorar a los hinchas

El mundo Boca vive horas de profundo dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más queridos en la historia reciente del club. Luego del comunicado oficial en el que se expresó la tristeza institucional por su fallecimiento, Boca Juniors compartió un emotivo video en sus redes sociales que rápidamente conmovió a hinchas y figuras del fútbol argentino.

Leé también La sentida despedida de los clubes a Miguel Ángel Russo: "Profunda tristeza"
La sentida despedida de los clubes a Miguel Ángel Russo. 
image

La publicación fue acompañada por la frase “Para siempre en nuestros corazones”, un mensaje simple pero contundente que refleja el sentimiento de todo el pueblo xeneize. El homenaje recopila imágenes de Russo a lo largo de sus distintos ciclos como DT del club, incluyendo momentos de partidos, entrenamientos, títulos y declaraciones que marcaron su paso por la institución.

Embed

Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo con un emotivo video

El video publicado por Boca recorre la historia del entrenador con la camiseta azul y oro, desde su primer ciclo en 2007 —cuando conquistó la Copa Libertadores junto a Juan Román Riquelme— hasta su regreso en 2020, en plena pandemia, donde logró el título de la Superliga Argentina.

Durante el homenaje, se escuchan algunas de las frases más recordadas del DT, que reflejan su respeto, compromiso y amor por el club:

  • “A Boca uno nunca le puede decir que no”.

  • “La gente de Boca marca un después, siempre”.

  • “Una de las claves de Boca es disfrutarlo”.

  • “Respeto mucho a la gente, donde voy, en algún aeropuerto o avión, siempre hay gente de Boca”.

  • “La Bombonera siempre está y va a estar, esté quien esté”.

Cada una de esas declaraciones se alterna con imágenes de Russo dirigiendo, saludando a los hinchas o celebrando junto a los jugadores, en una edición que refleja tanto su profesionalismo como su conexión emocional con la institución.

El video culmina con un mensaje final del club que resume el sentimiento generalizado entre los hinchas: “Y vos también, para siempre en nuestros corazones”.

Cómo reaccionaron los hinchas de Boca al homenaje

En pocos minutos, la publicación superó miles de reproducciones y comentarios. Los mensajes de los hinchas coincidieron en destacar la humildad y el compromiso de Russo, recordando no solo sus logros deportivos, sino también su calidad humana.

“Gracias por tanto, Miguel”, “El último gran caballero del fútbol argentino”, “Siempre vas a estar en la historia de Boca”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Además de los fanáticos, también expresaron su dolor exjugadores y dirigentes que compartieron etapa con el entrenador, resaltando su capacidad para liderar grupos y su inquebrantable pasión por el club.

El legado de Miguel Ángel Russo en Boca

Russo fue una figura clave en dos etapas muy distintas de Boca. En su primer ciclo, en 2007, ganó la Copa Libertadores con un equipo histórico encabezado por Riquelme y Palermo, y en su regreso en 2020 consiguió la Superliga que le arrebató a River en la última fecha.

Más allá de los títulos, dejó una huella por su perfil bajo, su serenidad y su forma de representar los valores del club. Siempre se refirió a Boca con respeto, incluso en los momentos más difíciles.

El video publicado este jueves por la institución no solo es un homenaje, sino también una forma de agradecerle a un hombre que, con su estilo, marcó un antes y un después en la historia reciente del Xeneize.

Miguel Ángel Russo será despedido en La Bombonera, donde miles de hinchas se acercan desde la mañana para rendirle homenaje. Entre lágrimas y aplausos, el mensaje del club quedó grabado en el corazón de todos: “Y vos también, para siempre en nuestros corazones.”

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Russo Boca
Notas relacionadas
La urgente decisión que tomó la AFA por la muerte de Miguel Angel Russo que afecta el partido Boca-Barracas
Revelaron el último pedido que Russo antes de morir: el gesto que emocionó a su familia y a todo el fútbol argentino
"Maestro, amigo, hermano": el desgarrador mensaje de despedida de Claudio Úbeda a Miguel Ángel Russo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar