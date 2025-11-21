El cambio radical que revolucionará la Copa Argentina desde 2026: qué decidió la organización

Cómo será el calendario completo de la Copa Argentina 2026

El Comité Ejecutivo aprobó un estimativo de fechas para cada fase del certamen, adaptado a la presencia —o no— de competencias internacionales. Esta diferenciación será clave para ordenar los cruces y evitar superposiciones.

32avos de final

Equipos Conmebol: podrán disputar esta instancia hasta el 25/03/2026 .

Equipos sin competencias Conmebol: tendrán tiempo hasta el 15/04/2026.

16avos de final

Se jugarán dentro de las semanas de los playoffs del Torneo Apertura, con diferencias según la agenda internacional:

Equipos no Conmebol: durante las cuatro semanas de playoffs.

Equipos Conmebol: el fin de semana posterior a su eliminación del Apertura.

Equipos Conmebol + finalistas de Liga: jugarán esta instancia el 31/05/2026.

Octavos de final (con VAR)

Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07 .

Equipos no Conmebol: fecha tope 05/08/2026.

Cuartos y semifinales

Aún restan confirmar las fechas oficiales.

Final

Se disputará el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Qué equipo abrirá la Copa Argentina 2026

Al igual que en ediciones anteriores, el certamen comenzará con el último campeón. En esta ocasión, Independiente Rivadavia de Mendoza será quien inaugure la competencia, en un partido programado para la semana previa al inicio del Torneo Apertura, es decir, hacia la anteúltima semana de enero.

El rival se conocerá en el sorteo, que tendrá lugar en la semana del 10 de diciembre, antes de que finalice el Clausura 2025. En ese mismo evento también quedarán definidas las fechas de todos los partidos correspondientes a la primera instancia.