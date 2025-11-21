En vivo Radio La Red
Deportes
Copa Argentina
FÚTBOL

El cambio radical que revolucionará la Copa Argentina desde 2026: qué decidió la organización

La próxima edición de la Copa Argentina tendrá modificaciones clave en su formato, su calendario y otros aspectos clave. Los detalles.

El cambio radical que revolucionará la Copa Argentina desde 2026: qué decidió la organización

La Copa Argentina se prepara para una transformación significativa de cara a su edición 2026. En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional —la misma en la que se confirmó a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 por su posición en la Tabla Anual— se dieron a conocer detalles clave del calendario del próximo año y una modificación profunda para el certamen federal.

image

La principal novedad es la incorporación del VAR desde los octavos de final, un cambio que marca un antes y un después para la competencia. Hasta ahora, la herramienta solo se había utilizado en la final de la última edición, aquella que consagró a Independiente Rivadavia de Mendoza por primera vez en su historia frente a Argentinos Juniors.

Desde cuándo se usará el VAR en la Copa Argentina 2026

La organización confirmó que el VAR se aplicará a partir de los octavos de final. Esto significa que, por primera vez, todas las instancias decisivas del torneo —octavos, cuartos, semifinales y final— contarán con revisión tecnológica.

La decisión surge tras la experiencia positiva en la final pasada y busca brindar mayor transparencia en partidos donde se juega mucho más que la clasificación: está en juego el prestigio, la oportunidad de competir internacionalmente y, en varios casos, la posibilidad de transformar la temporada completa de un club.

Cómo será el calendario completo de la Copa Argentina 2026

El Comité Ejecutivo aprobó un estimativo de fechas para cada fase del certamen, adaptado a la presencia —o no— de competencias internacionales. Esta diferenciación será clave para ordenar los cruces y evitar superposiciones.

32avos de final

  • Equipos Conmebol: podrán disputar esta instancia hasta el 25/03/2026.

  • Equipos sin competencias Conmebol: tendrán tiempo hasta el 15/04/2026.

16avos de final

Se jugarán dentro de las semanas de los playoffs del Torneo Apertura, con diferencias según la agenda internacional:

  • Equipos no Conmebol: durante las cuatro semanas de playoffs.

  • Equipos Conmebol: el fin de semana posterior a su eliminación del Apertura.

  • Equipos Conmebol + finalistas de Liga: jugarán esta instancia el 31/05/2026.

Octavos de final (con VAR)

  • Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07.

  • Equipos no Conmebol: fecha tope 05/08/2026.

Cuartos y semifinales

  • Aún restan confirmar las fechas oficiales.

Final

  • Se disputará el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Qué equipo abrirá la Copa Argentina 2026

Al igual que en ediciones anteriores, el certamen comenzará con el último campeón. En esta ocasión, Independiente Rivadavia de Mendoza será quien inaugure la competencia, en un partido programado para la semana previa al inicio del Torneo Apertura, es decir, hacia la anteúltima semana de enero.

El rival se conocerá en el sorteo, que tendrá lugar en la semana del 10 de diciembre, antes de que finalice el Clausura 2025. En ese mismo evento también quedarán definidas las fechas de todos los partidos correspondientes a la primera instancia.

