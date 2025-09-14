La China Suárez mostró cómo sus hijos aprenden turco: los divertidos videos

Embed

¿Cuál fue la jugada más polémica de la China Suárez con sus hijos que enfureció a Benjamín Vicuña?

Mientras la China Suárez continúa instalada temporalmente en Turquía junto a Mauro Icardi y sus tres hijos —Rufina, Magnolia y Amancio—, fruto de sus relaciones con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, la actriz comenzó a implementar cambios importantes en la rutina diaria de los menores.

Al parecer, Benjamín Vicuña no habría tomado bien la noticia de que sus hijos están asistiendo a clases en una institución educativa en Estambul. Sobre este punto, Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda (América TV): “El tema es así. Ellos no tienen ningún tipo de diálogo ni de vínculo desde que ella posteó eso de lo del padre del año, que después lo terminó borrando porque hubo una negociación”.

“Acá estamos hablando de dos chiquitos que se les está cambiando el centro de vida”, expresó, marcando una diferencia con Pampita, quien también tiene una pareja en el exterior, “pero no le cambia el centro a los chicos, viaja ella”.

“Escolarizados del todo, no están en Turquía, lo que pasa que los chicos van a estar veinte días acá y veinte allá. ¡Me parece una locura que eso sea así! Es un acto de egoísmo total que una madre sacrifique de esa forma a los hijos, porque además no es que van a Brasil… ¡Es Estambul! ¡Que es un viaje largo!”, agregó Latorre, visiblemente crítica con la decisión de Suárez.

La comunicadora también explicó el origen del conflicto entre la actriz y Vicuña: “Benjamín está enojado porque no le contaron lo del apoyo escolar, porque ellos tienen firmado un acuerdo, de cuando se separaron, que el tema de la escolarización siempre tenía que ser resuelto entre los dos”.

“Esto a él lo tiene enloquecido”, aseguró Latorre, y sumó: “Hablé con una amiga de él y está muy amargado y preocupado porque él cree que en algún momento no van a venir más”.

Según la información que circula, el actor chileno estaría evaluando junto a sus abogados si hubo una violación al acuerdo firmado tras la separación. “Ahora están evaluando qué hacer y si hubo un incumplimiento de lo firmado. Porque apoyo escolar, veinte días… ¡Los pibes están yendo a un colegio y a él nadie le avisó!”, concluyó la panelista.

Finalmente, Latorre lanzó una comparación punzante: “Al final, Icardi y la China están haciendo lo mismo que Mauro se queja de Wanda, que sostiene que ella vino acá y metió las nenas en el colegio. Yo creo que ella no le avisó porque pensó que él se iba a oponer".