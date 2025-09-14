Preocupación por la salud de Thiago Medina: qué dice el último parte médico

Embed

Cómo fue el grave accidente de Thiago Medina

Durante la mañana del sábado salieron a la luz las primeras imágenes del vehículo que impactó contra la moto de Thiago Medina, provocando que saliera despedido por el aire.

Las imágenes fueron difundidas por el programa Vivo el sábado, que se emite por A24. En ese mismo espacio se detalló que el ex Gran Hermano fue sometido a una cirugía de urgencia en la que se le extirpó el bazo, y se comunicó además el pedido de 25 donantes de sangre. También se reveló la identidad del conductor que protagonizó el accidente.

"Interviene la UFI número 1 de Moreno, del doctor Oporto... El imputado es una persona de 40 años [...] por lo que dicen, colisiona en la parte trasera del vehículo que venía circulando en sentido contrario", informaron en el programa, aportando los primeros datos oficiales sobre el hecho. "Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario. El vehículo es el que conducía este señor José Fernando Córdoba", ampliaron, confirmando así el nombre del otro involucrado en el siniestro.

También se explicó que, tras el impacto, se realizó de inmediato el llamado al 911. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y constataron la gravedad del episodio. "Venían uno de contramano con el otro y colisionan en la parte trasera del vehículo", indicaron.

Luego de confirmar la intervención quirúrgica de Thiago, en la que se le extrajo el bazo por el daño que presentaba, se destacó el fuerte golpe que recibió en la zona costal. El estado de salud del joven sigue siendo reservado. "Sí se tiene absolutamente determinado cómo era el sentido de circulación. Ya están trabajando el fiscal general de Moreno, Lucas Occianarte, el doctor Oporto de los FIU1, e intervino la comisaria sexta, de Francisco Álvarez, y hay una causa por lesiones culposas", concluyeron junto al periodista Fabián Rubino, quien reportaba en vivo desde la puerta del hospital mientras se mostraban las impactantes imágenes del auto que dejó a Thiago Medina en estado crítico.