Russo, de vuelta al ruedo: la sorpresiva "cábala" que mantendrá para la visita de Boca a Rosario Central

Dentro de la concentración, además, habrá un cambio importante: solo estarán presentes los futbolistas y el cuerpo técnico. Se eliminará la presencia de peluqueros, vendedores de perfumes y otros asistentes externos. La medida busca garantizar que la preparación del equipo sea exclusiva y enfocada en el partido, evitando distracciones externas que puedan interferir en la dinámica del grupo.

Qué formación paró Russo de cara al duelo con el Canalla

El entrenador decidió un único cambio respecto del último partido: Leandro Brey reemplazará a Agustín Marchesín, lesionado. Así, el once titular que viajará a Rosario quedaría conformado de la siguiente manera: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Este esquema refleja el estilo habitual de Russo, que combina experiencia y juventud, y busca mantener la solidez defensiva sin perder capacidad ofensiva. La presencia de figuras como Paredes y Cavani resulta central para sostener la estructura táctica y la influencia en el juego.

Qué expectativas genera la vuelta de Russo

El regreso del entrenador no solo aporta tranquilidad desde lo físico, sino que también fortalece la moral del plantel. Tras una semana de entrenamientos con la dirección parcial de Claudio Úbeda, la presencia total de Russo en la práctica diaria potencia la comunicación, el control de los movimientos y la preparación estratégica del equipo.

Con un plantel completo y un enfoque centrado exclusivamente en la competencia, Boca se prepara para un duelo clave frente a Rosario Central. El partido, programado para el domingo, será un test para evaluar el rendimiento del grupo bajo la conducción directa del histórico DT, que espera mantener la racha de buenos resultados y consolidar el trabajo colectivo en esta etapa del Torneo Clausura.