Deportes
Boca
Russo
BOCA

Russo, de vuelta al ruedo: la sorpresiva "cábala" que mantendrá para la visita de Boca a Rosario Central

Miguel Ángel Russo se reincorporó plenamente a los entrenamientos de Boca y todo indica que dirigirá al equipo este domingo frente a Rosario Central.

Tras superar una infección urinaria que lo mantuvo internado y varios días de reposo, Miguel Ángel Russo volvió a estar al frente de las prácticas de Boca. Este viernes, el DT de 69 años se presentó en Ezeiza de buen ánimo, lo que generó optimismo en el cuerpo técnico respecto a su presencia en el partido del domingo en el Gigante de Arroyito.

image

Su estado de salud, supervisado constantemente por médicos, parece permitir que retome la actividad con normalidad. Desde que pisó el césped de La Bombonera y luego Ezeiza, Russo se mostró activo, tomando decisiones sobre la formación que saldrá a jugar ante Rosario Central y manteniendo la misma dinámica de trabajo que caracteriza a su gestión.

Cómo prepara Russo el viaje a Rosario

Uno de los aspectos más llamativos del retorno del DT es la decisión de convocar a todo el plantel. Más de 30 jugadores emprenderán viaje a Santa Fe, salvo Cristian Lema, que fue excluido de la delegación. Esta modalidad no solo refuerza la cohesión del grupo, sino que también se transformó en una especie de cábala luego de los recientes triunfos en Mendoza y Mar del Plata.

Dentro de la concentración, además, habrá un cambio importante: solo estarán presentes los futbolistas y el cuerpo técnico. Se eliminará la presencia de peluqueros, vendedores de perfumes y otros asistentes externos. La medida busca garantizar que la preparación del equipo sea exclusiva y enfocada en el partido, evitando distracciones externas que puedan interferir en la dinámica del grupo.

Qué formación paró Russo de cara al duelo con el Canalla

El entrenador decidió un único cambio respecto del último partido: Leandro Brey reemplazará a Agustín Marchesín, lesionado. Así, el once titular que viajará a Rosario quedaría conformado de la siguiente manera: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Este esquema refleja el estilo habitual de Russo, que combina experiencia y juventud, y busca mantener la solidez defensiva sin perder capacidad ofensiva. La presencia de figuras como Paredes y Cavani resulta central para sostener la estructura táctica y la influencia en el juego.

Qué expectativas genera la vuelta de Russo

El regreso del entrenador no solo aporta tranquilidad desde lo físico, sino que también fortalece la moral del plantel. Tras una semana de entrenamientos con la dirección parcial de Claudio Úbeda, la presencia total de Russo en la práctica diaria potencia la comunicación, el control de los movimientos y la preparación estratégica del equipo.

Con un plantel completo y un enfoque centrado exclusivamente en la competencia, Boca se prepara para un duelo clave frente a Rosario Central. El partido, programado para el domingo, será un test para evaluar el rendimiento del grupo bajo la conducción directa del histórico DT, que espera mantener la racha de buenos resultados y consolidar el trabajo colectivo en esta etapa del Torneo Clausura.

