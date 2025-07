¿Vuelve a Boca o no? La inesperada declaración de la esposa de Leandro Paredes

Cómo está la negociación entre Boca y Roma

El pase de Leandro Paredes a Boca parece estar en la etapa final. Desde el entorno del jugador y la dirigencia del club aseguran que el acuerdo está muy cerca de concretarse. El presidente Juan Román Riquelme le ofreció al mediocampista el mismo contrato que tenía en la Roma y el futbolista ya dio su aprobación para regresar al Xeneize, club que lo vio debutar en Primera.

Sin embargo, todavía no llegó la confirmación oficial porque restan resolver algunos detalles relacionados con la rescisión de su contrato en Italia. Según informó el periodista Augusto César, la cláusula de salida se activó a partir del 1° de julio, cuando comenzó formalmente un nuevo contrato entre Paredes y la Roma.

Este punto generó algunas dudas en las últimas horas, luego de que el sitio Romapress señalara que Boca aún no había ejecutado la cláusula antes del 30 de junio. Pero desde el Xeneize aclararon que no era necesario: la opción de rescisión sigue vigente durante todo el mercado de pases actual y también podrá ser utilizada en el próximo, en diciembre, por lo que el club no está apurado.

Paredes, cada vez más cerca de su vuelta

La decisión parece estar tomada: Paredes quiere volver a Boca y la dirigencia está decidida a traerlo de regreso. Mientras se resuelven los últimos puntos contractuales, el mediocampista sigue trabajando en sus compromisos con la Selección Argentina y su familia empieza a prepararse para un posible regreso al país.

El mensaje de Camila Galante sumó una voz clave en esta historia, porque más allá de las gestiones formales, su declaración confirma que el pase está muy avanzado. La pelota ahora está en el terreno de la dirigencia y de la Roma, que deberán cerrar los números para que la vuelta de Paredes se convierta en realidad.

Por lo pronto, en Boca reina la expectativa y los hinchas ya sueñan con volver a ver al volante campeón del mundo con la camiseta azul y oro. Solo falta esperar un poco más.