Entrenan solos: los borrados por Russo que Boca busca liberar en este mercado

En el inicio del primer entrenamiento del día, el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo realizaron un minuto de silencio en memoria del Dr. Rubén Argemi.Acompañamos a su familia y seres

Lema y Rolón no viajaron a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes y tampoco serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico para lo que viene. Desde el club ya les comunicaron que no pondrán trabas para que puedan salir en este mercado de pases. Sin embargo, hasta el momento no se formalizó ninguna oferta concreta por ninguno de los dos.