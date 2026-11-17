Lejos de revelar directamente el nombre, De Brito sumó una pista que rápidamente despertó las sospechas de quienes seguían la transmisión: "Es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa". "Ojos lindos", agregó Ángel, dando una nueva referencia sobre el aspecto físico del supuesto involucrado.

Cómo fue el explosivo cruce entre Wanda Nara y la China Suárez en las redes sociales

Wanda Nara y la China Suárez protagonizaron el sábado un nuevo capítulo de su interminable enfrentamiento. Esta vez, el conflicto volvió a trasladarse a Instagram, con una serie de publicaciones cargadas de indirectas, acusaciones y referencias a sus respectivas trayectorias personales y profesionales.

Todo se produjo después de que se filtrara un video de la fuerte discusión que ambas habrían mantenido el viernes 6 de noviembre frente a la propiedad de Mauro Icardi en Nordelta. Las imágenes, difundidas días después, mostraron un intercambio de insultos que volvió a encender la polémica.

La China decidió romper el silencio a través de sus historias de Instagram. Para hacerlo, compartió una publicidad de cuando era niña y aprovechó la imagen para recordar sus comienzos en el mundo artístico y marcar una diferencia con la empresaria.

"Me río y voy a seguir riendo de una 'mujer' que le dice a otra 'negra de mierda', interesada, prostituta y muerta de hambre", escribió la actriz. Luego, lanzó una de las frases más fuertes de su descargo, en la que hizo referencia a su carrera artística y al pasado mediático de Wanda: "Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupndo pijs y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos".

Pero la actriz no se quedó ahí. En otra publicación, cuestionó las críticas que recibe y habló de su situación económica y personal. "Ya quedó obsoleto el 'querés ser como ella'. ¿Cómo quién? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex", disparó.

La respuesta de Wanda no tardó en llegar. La conductora recogió el guante y apuntó directamente contra la actriz, con referencias a su situación económica, su relación con Icardi y su maternidad. Entre otras cuestiones, cuestionó los logros profesionales de la China y lanzó una provocación al hablar de las propiedades y el dinero de la actriz. Además, hizo referencia a Benjamín Vicuña, su expareja, y a los supuestos pedidos económicos que habría recibido Mauro Icardi.

Sin embargo, uno de los mensajes más contundentes llegó cuando Wanda puso en duda la autoría de las publicaciones de su rival y sugirió que detrás de los posteos estaría el propio futbolista. "Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imaginate que sé perfectamente que una vez más te usó. Esta vez, el Instagram, porque no serías justo vos tan inútil de hablar de casados ni de un ex mío. Es tan obvio que fue él. Que me supere, ayudalo", escribió.