Sólo una de cada 10 mujeres en edad jubilatoria podrá pedir el retiro al cumplir los 60 años

Un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía reveló que “sólo el 11,2% de las mujeres en edad jubilatoria -entre 55 y 59 años- cuentan con más de 20 años de aportes”. ¿Qué significa esto? Que al cumplir los 60 años, y si reúnen los 30 años de aportes, sólo una de cada 10 mujeres podrá jubilarse.

Andrea Falcone, abogada previsional, explicó los detalles de la problemática en BDA, por A24: "Hay cerca de 250 mil mujeres que no pueden incorporarse a la moratoria. Hay dos moratorias vigentes que permiten comprar aportes, y en el caso de las mujeres es hasta el 2003".

"En Argentina 1 de cada 2 ciudadanos cuando se jubila necesita moratorias. En el caso de las mujeres, sube al 85% porque la tasa de informalidad es superior. El trabajo en negro tiene un impacto directo en la posibilidad de jubilarse. En Argentina, entre el 40 y el 50% del trabajo es en negro. El parche es la moratoria", precisó Falcone.

La abogada detalló cómo funciona el sistema y cuál es la principal falla: "Se pueden regularizar aportes desde que cumplís 18 años. Se pueden comprar aportes entre 1978 y 2003, que son 25 años. Faltan 5 años de aportes después de 2003 que hoy no podés comprarlos. Y si no llegás, no te podés jubilar".

"Hay una compensación si las mujeres pasan de los 60 años y sólo necesitarían 3 años de monotributo", precisó.

Sin embargo, el problema no afecta únicamente a las mujeres. "Si soy un hombre de 65 años y tengo 20 años de aportes y no llegué a 30, no me sirven las moratorias. Entonces recibo una PUAM, que es el 80% de una jubilación mínima y que no guarda relación a los aportes. Para lograr la completa necesitaría 8 años más de trabajo y con la PUAM ya no sería posible".

"El consejo es que si los aportes se hicieron y hay pruebas, como los recibos de sueldo, se puede acreditar los aportes aunque no están en Anses. No hay que regalarlos", concluyó.