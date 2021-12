A horas del vencimiento de US$1.850 millones, Claudio Lozano pidió suspender los pagos con el FMI

"Mientras el Fondo no reconozca su corresponsabilidad en la crisis argentina, nuestro país debe suspender los pagos y seguir conversando", manifestó Lozano.

"Pedimos a la Justicia que remita toda la documentación para que el Parlamento investigue y defina la constitucionalidad del acuerdo firmado por (el expresidente Mauricio) Macri, y solicitamos una medida cautelar de suspensión de los pagos mientras se resuelve la cuestión de fondo", agregó el dirigente de Unidad Popular (UP).

En la presentación judicial, los firmantes solicitaron al Juzgado que envíe "con urgencia al Congreso nacional copia de la totalidad de las causas penales donde tramita la investigación de la comisión de delitos en el marco del endeudamiento con el FMI", a fin de que este pueda "evaluar y considerar el nuevo acuerdo, y la legalidad y constitucionalidad del endeudamiento con el FMI a partir del 2018".

Los US$1.850 millones que Argentina debería desembolsar este miércoles corresponden a la segunda liquidación anual por los intereses del stand by firmado por el gobierno de Mauricio Macri.

En enero, Argentina enfrenta otros vencimientos por unos US$ 1.365 millones, en febrero US$ 594 millones, y en marzo US$ 8.800 millones, entre ellos, unos US$ 2.100 que se le adeudan al Club de París.

La iniciativa cuenta con el apoyo de otros dirigentes sociales y agrupaciones de derechos humanos, como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Nora Cortinas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

También lleva el respaldo de Hugo "Cachorro" Godoy, de la CTA Autónoma; el diputado nacional del Frente de Todos y referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Juan Carlos Alderete y la referente de Unidad Popular y del movimiento "La Ciudad somos quienes la habitamos" María Eva Koutsovitis.