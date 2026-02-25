La palabra de Daniela De Lucía y la decisión que tomó con Gran Hermano 2026 tras la muerte de su padre

Sobre la salud de su padre, explicó: “Él tenía un deterioro físico desde hace tiempo, igualmente fue sorpresivo, no lo esperábamos. Una infección en unas escaras en la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin”.

Conmovida, Daniela también se refirió a su paso por el reality: “Fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedaron siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida, la vida misma, no la vida de verdad con la familia”.

Una despedida marcada por la tristeza, pero también por la fortaleza de una participante que eligió priorizar lo más importante: estar junto a los suyos en un momento tan delicado.

Embed

Por qué se romperá el aislamiento en Gran Hermano Generación Dorada

El encierro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tendrá este miércoles un giro inesperado que promete dejar huella tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país. Por primera vez en esta edición, una escribana ingresará al reality para notificar oficialmente a Manuel Ibero, expareja de Zoe Bogach, sobre la imposición de un bozal legal en medio del conflicto judicial que se desató cuando la exhermanita supo que su exnovio sería parte del programa.

La novedad fue confirmada por Santiago del Moro durante la segunda gala, luego de un intercambio con Zoe, quien ratificó en vivo que existe una medida judicial que le impide a Manuel referirse a ella mientras permanezca en el juego. La situación dejó en claro que el tema ya no se limita al plano mediático, sino que cuenta con respaldo legal. El procedimiento se llevará a cabo mediante una carta documento que deberá ser entregada y firmada dentro de la casa, un hecho inédito en la historia del formato en Argentina. La producción decidió avanzar con la notificación formal para garantizar el cumplimiento de la orden judicial, incluso en un contexto de aislamiento absoluto como el que propone el reality.

Mientras tanto, el conflicto tomó mayor dimensión pública cuando la madre de Zoe habló en A la Barbarossa y compartió detalles del difícil momento que atravesó su hija durante la relación. Sus palabras generaron impacto y sumaron tensión al caso.

“Este chico está tan mal de la cabeza, porque literalmente está muy mal de la cabeza para decir que ella es una 'hipócrita' por decir que él la manipulaba, cuando ella misma se dejaba manipular. O sea, es un enredo mental que, si te ponés a analizarlo, no hay manera de entenderlo. Necesito un psicólogo que me lo explique”, expresó sin filtro. El momento más fuerte llegó cuando reveló: “Te digo la verdad, yo casi la tuve que internar a mi hija. No lo voy a hablar ahora, pero llegamos a ese límite. Es una manera de cuidarla, yo no voy a dejar que este chico escale sobre mi hija”.

La madre de Zoe aseguró que el último tramo de la relación fue “mucho más difícil de lo que cualquiera imagina” y que la prioridad siempre fue proteger la salud emocional de su hija. En medio de ese quiebre, intentó consolarla con un gesto que quedó grabado: “No llores, mi amor, queremos prevenir”.

De esta manera, la inminente entrada de la escribana no solo marcará un antes y un después en la dinámica del juego, sino que también reabre el debate sobre los límites entre la televisión, la exposición mediática y los conflictos personales que persisten incluso bajo el aislamiento de un reality.

Embed