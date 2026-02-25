Filtran el picante cruce entre Moria Casán y Cinthia Fernández fuera del aire y que terminó en llanto
Moria Casán y Cinthia Fernández protagonizaron un tenso cruce fuera de cámara tras el programa, con reproches, fuertes frases y un final inesperado marcado por el llanto. Qué pasó.
Reproches y un final cargado de emoción marcaron el inesperado giro en el conflicto entre Moria Casán y Cinthia Fernández, una pelea que venía calentándose fuerte en la pantalla, luego siguió en redes sociales y hoy terminó con abrazos y llantos fuera del aire.
Todo ocurrió la semana pasada al aire de La mañana con Moria (El Trece), donde la tensión quedó expuesta luego de una picante intervención de la abogada Elba Marcovecchio, quien no tuvo filtro al referirse a Cinthia Fernández como la “chihuahua que no paraba de ladrar”.
Lejos de bajar un cambio, La One salió a respaldar a la abogada con munición pesada: “La silla vacía corresponde a la persona que viene dos veces por semana. Elba mandó al chihuahua a la cucha. Tal vez necesitan oxígeno en el parque y no aire televisivo”.
El comentario cayó como una bomba y desató la furia de Fernández, que se despachó con un fuerte descargo en el que dejó en claro su decepción con la conductora: “Le hago una pregunta simple de responder a Marcovecchio. Ponele que vos no estés de acuerdo con el careo, con la pregunta, con la incomodidad, porque era evidente que no podía responder y, de hecho, no pudo responder, pero vos me tenés que apoyar como conductora. O a lo sumo respetar”.
Pero la cosa no quedó ahí. Cinthia fue por más y cuestionó el rol de Moria al aire: “Pero un conductor, al aire, boludear a la persona que está al lado de ella trabajando, que es su soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien”.
Visiblemente molesta, también apuntó contra las críticas a su desempeño: “No solo eso, sino que en el aire cuestionó mi trabajo y mintió además. ¿Por qué dice que yo estoy desconectada del programa? Lo único que hacen es subir mis discusiones y mis cruces y que yo sepa, en números fue bastante bien“.
Cuando parecía que el conflicto iba a quedar ahí, llegó el momento más inesperado. Tras la emisión del programa de este miércoles y ya con las cámaras apagadas, ambas mantuvieron una charla cara a cara. Según contó la propia Moria Casán al aire del Ejército de la mañana (Bondi Live), el clima fue tenso, cargado de reproches y hasta hubo lágrimas. Luego, aparecieron las fotos del momento que fueron aportadas por eltrecetv.com
Según contó La One, la escuchó en silencio mientras la panelista se descargaba, en una reunión privada que dejó en evidencia que la pelea no fue solo show televisivo, sino un conflicto real que podría estar cerca de cerrarse.
Cuál había sido el filoso posteo que le dedicó Cinthia Fernández a Moria Casán y Elba Marcovecchio
El cruce que había arrancado en el estudio entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio en La mañana con Moria (El Trece) no quedó solo en un momento televisivo caliente sino que, con el correr de las horas, terminó desbordando la pantalla y sumó un nuevo capítulo inesperado.
Lo que había parecido un simple ida y vuelta al aire empezó a escalar con fuerza cuando el conflicto rozó directamente a Moria Casán, quien quedó en el centro de las críticas por su postura durante la discusión.
En medio de versiones cada vez más fuertes que pusieron en duda la continuidad de Fernández como panelista del ciclo, la mediática decidió llevar la pelea a un terreno mucho más sensible: las redes sociales, donde suele moverse con munición pesada.
Sin escribir una sola palabra propia, Cinthia subió una imagen hecha con IA que habló por sí sola y encendió la polémica: “Entre mecheras se entienden”. El mensaje fue leído de inmediato como una referencia directa al pasado judicial de Moria en Paraguay, un episodio que La One siempre había intentado dejar atrás.
La publicación generó un fuerte revuelo entre seguidores y colegas del medio, reavivó una vieja herida y elevó aún más la tensión en un conflicto que, lejos de apagarse, siguió sumando capítulos cada vez más picantes.