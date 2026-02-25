Filtran el picante cruce entre Moria Casán y Cinthia Fernández fuera del aire y que terminó en llanto

Pero la cosa no quedó ahí. Cinthia fue por más y cuestionó el rol de Moria al aire: “Pero un conductor, al aire, boludear a la persona que está al lado de ella trabajando, que es su soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien”.

Visiblemente molesta, también apuntó contra las críticas a su desempeño: “No solo eso, sino que en el aire cuestionó mi trabajo y mintió además. ¿Por qué dice que yo estoy desconectada del programa? Lo único que hacen es subir mis discusiones y mis cruces y que yo sepa, en números fue bastante bien“.

Cuando parecía que el conflicto iba a quedar ahí, llegó el momento más inesperado. Tras la emisión del programa de este miércoles y ya con las cámaras apagadas, ambas mantuvieron una charla cara a cara. Según contó la propia Moria Casán al aire del Ejército de la mañana (Bondi Live), el clima fue tenso, cargado de reproches y hasta hubo lágrimas. Luego, aparecieron las fotos del momento que fueron aportadas por eltrecetv.com

Según contó La One, la escuchó en silencio mientras la panelista se descargaba, en una reunión privada que dejó en evidencia que la pelea no fue solo show televisivo, sino un conflicto real que podría estar cerca de cerrarse.

Moria Casán y Cinthia Fernández cara a cara

Moria Casán y Cinthia Fernández

Cuál había sido el filoso posteo que le dedicó Cinthia Fernández a Moria Casán y Elba Marcovecchio

El cruce que había arrancado en el estudio entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio en La mañana con Moria (El Trece) no quedó solo en un momento televisivo caliente sino que, con el correr de las horas, terminó desbordando la pantalla y sumó un nuevo capítulo inesperado.

Lo que había parecido un simple ida y vuelta al aire empezó a escalar con fuerza cuando el conflicto rozó directamente a Moria Casán, quien quedó en el centro de las críticas por su postura durante la discusión.

En medio de versiones cada vez más fuertes que pusieron en duda la continuidad de Fernández como panelista del ciclo, la mediática decidió llevar la pelea a un terreno mucho más sensible: las redes sociales, donde suele moverse con munición pesada.

Sin escribir una sola palabra propia, Cinthia subió una imagen hecha con IA que habló por sí sola y encendió la polémica: “Entre mecheras se entienden”. El mensaje fue leído de inmediato como una referencia directa al pasado judicial de Moria en Paraguay, un episodio que La One siempre había intentado dejar atrás.

La publicación generó un fuerte revuelo entre seguidores y colegas del medio, reavivó una vieja herida y elevó aún más la tensión en un conflicto que, lejos de apagarse, siguió sumando capítulos cada vez más picantes.