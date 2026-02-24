En vivo Radio La Red
Economía
Economía
Estados Unidos
LLEGÓ A WASHINGTON

Una misión de Economía viajó a Estados Unidos por la segunda revisión del acuerdo con el FMI

Una misión del Ministerio de Economía viajó a Washington para cerrar los puntos técnicos pendientes del programa y avanzar hacia el acuerdo a nivel de staff, paso clave para que el directorio apruebe la revisión y habilite un desembolso destinado a reforzar reservas.

Leé también Llegó la nueva misión del FMI para revisar la marcha del plan económico de Milei
El FMI ya llegó a Buenos Aires para la segunda revisión del plan de Facilidades Extendidas firmado el año  pasado (Foto: archivo).

La presencia de la delegación fue confirmada tanto por el Palacio de Hacienda como por el organismo internacional. “Actualmente, una delegación encabezada por José Luis Daza se encuentra en Washington”, indicaron oficialmente.

El equipo económico busca concretar cuanto antes el entendimiento técnico para habilitar el tratamiento del caso argentino en el board. Si la revisión recibe luz verde, el país obtendría un desembolso cercano a US$1000 millones destinado a reforzar las reservas del Banco Central.

fmi

La acumulación de reservas

Según el Gobierno, se alcanzaron la mayoría de los objetivos, salvo el correspondiente a la acumulación de reservas internacionales, desvío que requerirá nuevamente un “waiver” por parte del directorio, mecanismo ya aplicado en evaluaciones anteriores.

En ese sentido, el Banco Central, conducido por Santiago Bausili, inició en enero una etapa de compras sostenidas de divisas en el mercado, que ya permitió acumular más de US$2.000 millones en lo que va de 2026 dentro de la denominada fase 4 del programa monetario.

La meta oficial prevé sumar entre US$10.000 y US$17.000 millones en todo el año, dependiendo del ritmo de remonetización y del volumen operado en el mercado cambiario. Sin embargo, esas adquisiciones aún no se reflejan plenamente en las reservas netas debido a compromisos de pagos y otras erogaciones.

En su última conferencia, la vocera del FMI, Julie Kozack, destacó los avances fiscales y el esfuerzo por recomponer reservas, y remarcó que el organismo alienta a las autoridades a fortalecer el respaldo de divisas, sostener el orden fiscal y consolidar la confianza en la moneda local, al tiempo que valoró los superávits primarios y expresó expectativas positivas sobre el presupuesto 2026.

El viaje a la Argentina de delegados del Fondo

Antes que la misión argentina viajara a Estados Unidos, una delegación técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, estuvo Buenos Aires del 5 al 12 de febrero pasado.

"Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días. Brindaremos más información a su debido tiempo. Como es práctica habitual, en el marco del Articulo IV, el equipo se reunió con diversos interlocutores para conocer su visión sobre las perspectivas económicas", precisaron en ese momento fuentes del FMI.

Durante su visita el equipo técnico fue recibido por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

