El nuevo y repudiable video de Brian Sarmiento en Gran Hermano: "Me estoy tocando..."

Sus compañeros no intervinieron para frenar sus dichos, pero tampoco se percibió un clima de complicidad o festejo. La reacción fue más bien ambigua.

Cuál fue el primer video de Brian Sarmiento

La nueva temporada de Gran Hermano Generación Dorada desembarcó en la pantalla de Telefe con una apuesta ambiciosa: 28 participantes y la promesa de una convivencia explosiva desde el primer minuto. Y no tardó en cumplirse. A pocas horas del debut, uno de los nombres que monopolizó la conversación fue el de Brian Sarmiento, quien logró instalarse en tendencia por dos episodios consecutivos.

Primero fue un cruce tenso con una compañera en pleno inicio de la convivencia, que dejó en evidencia su carácter frontal y elevó la temperatura del grupo. Pero lo que vino después resultó todavía más polémico y desató una reacción mucho más fuerte fuera de la casa.

En una escena que se viralizó rápidamente, el exfutbolista se quitó la ropa interior delante de varios participantes, sin tener en cuenta que compartía el dormitorio con hombres y mujeres. El gesto, realizado con total naturalidad, generó incomodidad dentro de la casa y una ola de cuestionamientos en redes sociales.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En X, numerosos usuarios expresaron su rechazo. “Un espanto total”; “Que se vaya ya”; “Impresentable”; “Un desubicado”, escribieron distintos usuarios al ver la actitud del jugador, especialmente por haberlo hecho delante de Danelik, la influencer trans que cuenta con un importante respaldo del público del programa.

Antes de ingresar al reality, el propio Sarmiento había anticipado que no pasaría desapercibido. “Mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día se puede decir empresario con los jugadores”, afirmó en su presentación. Y dejó una frase que hoy muchos traen a colación tras el escándalo: “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”.

Con menos de 48 horas de competencia, su nombre ya quedó asociado a la controversia. Ahora, la incógnita gira en torno a la postura que adoptará la producción: si habrá una sanción ejemplificadora o si el episodio quedará como parte del show en una edición que, desde el arranque, no conoce la calma.