Argentina Week en París: el Gobierno le aprobó un RIGI por US$12.400 millones a una petrolera en Vaca Muerta

También se vincula con la expansión de la capacidad de evacuación de Vaca Muerta, en un contexto en el que las empresas buscan incrementar las exportaciones de petróleo y gas de la formación neuquina.

La aprobación del RIGI se convierte así en uno de los principales anuncios de la Argentina Week y suma una nueva inversión de gran magnitud al desarrollo de Vaca Muerta.

Vaca Muerta: Pluspetrol y los US$12.400 millones que potenciarán el área

La aprobación del RIGI para Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) implica mucho más que el ingreso de un nuevo proyecto al régimen de inversiones. Se trata de un importante desarrollo durante 25 años sobre el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en el norte de Vaca Muerta. Tendrá como objetivo llevar la explotación del área a una escala industrial de gran magnitud.

El dinero será destinado principalmente a transformar el potencial de recursos no convencionales del bloque en producción efectiva. El programa contempla la perforación de más de 620 pozos horizontales, con tres equipos de perforación dedicados y un promedio estimado de 41 pozos por año. A eso se sumará la construcción de cuatro plantas de procesamiento y una red de ductos para transportar y evacuar los hidrocarburos.

El desarrollo fue diseñado en dos etapas. En la primera, las inversiones estarán concentradas en una parte del bloque y permitirán alcanzar unos 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos de gas por día. Posteriormente, el proyecto avanzará sobre otra zona del área para duplicar esos niveles y alcanzar, en su punto máximo, más de 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos de gas diarios.

Una inversión pensada para exportar

La dimensión económica también está relacionada con su capacidad para generar divisas. Pluspetrol calcula una producción acumulada equivalente a 794 millones de barriles de petróleo y gas y estima que las exportaciones podrían aportar alrededor de US$2.200 millones anuales.

Tendrá un impacto sobre la actividad económica de Rincón de los Sauces y el norte neuquino. La compañía calcula la creación de más de 2.350 empleos directos y unos 4.640 indirectos, junto con una red de aproximadamente 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas.

La noticia llega en el mismo día en que la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI) alabó el el plan económico del Gobierno pero dijo que hay que "asegurar que el crecimiento -que hasta ahora ha sido sobre todo en los sectores de energía, minería y agricultura- "se amplíe y se distribuya de forma más equitativa entre sectores de la economía, pero también entre trabajadores”.

La magnitud de la inversión también se refleja en el conjunto del RIGI. Antes de esta aprobación, había 23 proyectos aprobados por US$49.766 millones, por lo que los US$12.400 millones de Pluspetrol representan una incorporación significativa dentro del volumen de capital comprometido bajo el régimen.

La iniciativa se basa en un activo que Pluspetrol incorporó a fines de 2024, cuando adquirió los activos argentinos de ExxonMobil. Ahora, con el RIGI aprobado, Bajo del Choique-La Invernada queda preparado para pasar de una producción todavía limitada a un desarrollo de más de 100.000 barriles diarios en su máximo nivel. La presentación "Argentina week" en Paris termina este viernes en la capital francesa.