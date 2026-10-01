Plazo fijo: cuánto rinde $1.000.000 a 30 días en los principales bancos

Con las tasas informadas por las entidades mencionadas, el rendimiento puede variar varios miles de pesos entre una opción y otra. La diferencia puede parecer menor frente al capital inicial, pero se vuelve relevante cuando se repite la operación o cuando se colocan montos mayores.

Cuánto genera un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días

Para estimar cuánto dinero devuelve un plazo fijo tradicional, uno de los datos fundamentales es la Tasa Nominal Anual (TNA) ofrecida por el banco.

La TNA permite calcular el interés correspondiente al período durante el cual permanecerá depositado el dinero. En este caso, el cálculo se realiza sobre 30 días, aunque algunos ejemplos pueden contemplar una cantidad de días diferente según las condiciones informadas por la entidad.

Con un capital de $1.000.000, pequeñas diferencias en la tasa pueden traducirse en diferencias concretas en los intereses obtenidos.

Uno de los casos más evidentes aparece en el Banco Nación, donde la rentabilidad cambia de acuerdo con la modalidad elegida.

Si el depósito se constituye por sucursal, con una TNA del 15,50%, el interés obtenido durante el período informado alcanza los $12.793,73. De esta manera, al finalizar el plazo, el ahorrista recibe $1.012.739,73.

La alternativa electrónica presenta una tasa superior. Con una TNA del 18,75%, el interés asciende a $15.410,96, por lo que el monto final llega a $1.015.410,96.

La diferencia entre ambas modalidades demuestra que no alcanza solamente con mirar el nombre del banco. También es importante revisar por qué canal se constituye el plazo fijo y cuáles son las condiciones vigentes al momento de realizar la operación.

Cuánto paga Banco Galicia por $1.000.000

En el caso de Banco Galicia, la TNA informada para esta colocación es del 18,25%.

Con un depósito inicial de $1.000.000, el interés generado alcanza los $15.000, según los datos proporcionados por el simulador mencionado.

Por lo tanto, al finalizar el período, el capital más los intereses totalizan $1.015.000.

En este caso, el vencimiento indicado corresponde al 31 de octubre, aunque la fecha concreta puede variar de acuerdo con el día en que se constituya el depósito y las condiciones de la operación.

El ejemplo sirve para observar que una diferencia de algunos puntos porcentuales en la TNA puede representar varios miles de pesos adicionales o menos al momento del vencimiento.

Banco Provincia, BBVA, ICBC y Santander: cuánto dejan $1.000.000

Entre las entidades analizadas también aparecen otras alternativas para quienes buscan colocar pesos a corto plazo.

El Banco Provincia presenta una TNA del 21% en el ejemplo informado, aunque el cálculo contempla un plazo de 32 días. Sobre el capital de $1.000.000, el interés llega a $18.410,96, con un monto final de $1.018.410,96.

En BBVA, con una TNA del 19%, el rendimiento sobre el millón de pesos alcanza los $16.657,53 de intereses.

Por su parte, el ICBC ofrece una TNA del 16,80% en el escenario analizado. En ese caso, el interés generado sobre $1.000.000 llega a $13.808,22, por lo que el monto final asciende a $1.013.808,22.

La entidad también informa una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 18,16%, un indicador que permite observar el rendimiento suponiendo la reinversión de los intereses bajo las condiciones correspondientes.

En Santander, la TNA señalada es del 16,50%. Para un capital de $1.000.000, el interés informado alcanza los $13.800, mientras que el total al vencimiento se ubica en $1.013.800.

En este último caso, la TEA indicada es del 17,81%.

El ranking de tasas nominales de los bancos

Tomando los datos incluidos en los simuladores de las entidades, las tasas nominales anuales mencionadas para las colocaciones analizadas quedan de la siguiente manera:

Banco Provincia: 21% TNA

BBVA: 19% TNA

Banco Nación por canal electrónico: 18,75% TNA

Banco Galicia: 18,25% TNA

ICBC: 16,80% TNA

Santander: 16,50% TNA

Banco Nación por sucursal: 15,50% TNA

Estos porcentajes permiten dimensionar por qué el mismo millón de pesos puede producir distintos resultados dependiendo de dónde se constituya el plazo fijo.

De todos modos, las tasas bancarias no son necesariamente permanentes. Las entidades pueden modificarlas y también pueden existir condiciones particulares para determinados clientes, canales digitales, montos o tipos de depósito.

Por eso, antes de realizar una colocación, es conveniente consultar la tasa vigente en el simulador oficial del banco y revisar tanto el plazo como el monto que finalmente será acreditado al vencimiento.

Qué diferencia hay entre TNA y TEA

Uno de los puntos que suele generar dudas entre quienes recién comienzan a utilizar instrumentos de ahorro bancario es la diferencia entre TNA y TEA.

La Tasa Nominal Anual es una referencia utilizada para calcular los intereses correspondientes a un período determinado. No supone, por sí misma, que los intereses obtenidos sean reinvertidos durante el año.

La Tasa Efectiva Anual, en cambio, contempla el efecto de la capitalización. Por eso resulta útil para comparar cuál sería el rendimiento de una inversión si los intereses fueran reinvertidos bajo determinadas condiciones.

Esto significa que la TNA no debe interpretarse directamente como el porcentaje que una persona va a ganar en apenas 30 días.

Si el objetivo es saber cuánto dinero se recibirá concretamente al finalizar un plazo fijo de un mes, hay que observar el cálculo que realiza el banco para ese período y no limitarse a mirar el porcentaje anual.

Qué ocurre si necesitás retirar el dinero antes

Otro aspecto importante del plazo fijo tradicional es la inmovilización del capital.

Una vez constituido el depósito, el dinero queda colocado durante el período pactado. En la modalidad tradicional mencionada en esta comparación, no existe la posibilidad de cancelar anticipadamente la operación para disponer inmediatamente de los fondos.

Por eso, antes de colocar los $1.000.000, el ahorrista debe tener en cuenta si necesitará ese dinero durante los próximos días.

El rendimiento puede resultar atractivo para quien tiene un excedente que no necesita utilizar en el corto plazo, pero la situación cambia si existe la posibilidad de afrontar un gasto imprevisto.

La liquidez, por lo tanto, es uno de los factores que conviene evaluar junto con la tasa.

Plazo fijo tradicional versus plazo fijo UVA

Además del depósito tradicional existe el plazo fijo UVA, que funciona con una lógica diferente.

En el plazo fijo tradicional, el inversor conoce desde el inicio la tasa que utilizará el banco para calcular el rendimiento de la colocación. Esto permite determinar de antemano, bajo las condiciones informadas, cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

El plazo fijo UVA, en cambio, está vinculado a la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). El capital se actualiza de acuerdo con la evolución de este indicador, relacionado con la inflación, y se suma una tasa adicional determinada por la entidad.

Una diferencia importante es el período mínimo: el plazo fijo UVA tiene un plazo mínimo de 90 días, de acuerdo con las condiciones regulatorias mencionadas.

Por eso, mientras el tradicional está pensado para quienes buscan conocer de antemano el rendimiento nominal de una colocación y mantener el dinero inmovilizado durante un período más corto, el UVA introduce una variable vinculada a la evolución de los precios.

Qué hay que mirar antes de depositar $1.000.000

La tasa de interés es importante, pero no debería ser el único dato que se observe antes de constituir un plazo fijo.

También es necesario verificar el plazo exacto, la fecha de vencimiento, el monto final informado por el banco y las condiciones aplicables a la operación.

Otro punto fundamental es comprobar si la tasa corresponde a una operación realizada por home banking, aplicación móvil, sucursal u otro canal. El ejemplo del Banco Nación muestra que esta diferencia puede modificar el resultado incluso dentro de una misma entidad.

También conviene distinguir entre la tasa nominal y la efectiva, especialmente si se pretende comparar distintas alternativas de inversión.

En el caso de los depósitos UVA, además, es necesario considerar que el resultado final depende de la evolución del indicador durante el período, por lo que no puede conocerse de antemano de la misma manera que en un plazo fijo tradicional.

La diferencia puede crecer cuando se reinvierte el capital

Aunque sobre $1.000.000 una diferencia de algunos miles de pesos puede parecer limitada, el escenario cambia si el ahorrista decide renovar la colocación una y otra vez.

Cuando el capital y los intereses vuelven a invertirse, aparece el efecto de la capitalización, que es justamente uno de los elementos contemplados por la TEA.

Sin embargo, ese cálculo depende de que las condiciones futuras se mantengan. Las tasas pueden cambiar entre una colocación y la siguiente, por lo que una persona no puede asumir que obtendrá exactamente el mismo rendimiento durante todo un año simplemente multiplicando el resultado de un plazo fijo de 30 días.

Por ese motivo, los ejemplos sirven como una referencia para conocer cuánto produciría el capital bajo las tasas señaladas, pero no representan una garantía sobre las tasas futuras.

Cuánto dinero devuelve cada banco por $1.000.000

Los datos analizados muestran que la elección de la entidad puede generar diferencias concretas.

Con las condiciones indicadas, Banco Provincia presenta un rendimiento de $18.410,96 para el ejemplo de 32 días, mientras que BBVA genera $16.657,53 en el cálculo señalado.

En Banco Nación, la diferencia entre sucursal y canal electrónico también es significativa: el interés pasa de $12.793,73 a $15.410,96.

Galicia, por su parte, genera $15.000 sobre el millón de pesos en el escenario informado, mientras que ICBC y Santander se ubican en torno a los $13.800 de rendimiento.

Así, antes de decidir dónde colocar los ahorros, resulta fundamental comparar las tasas vigentes y calcular el monto exacto que se recibirá al vencimiento.

En definitiva, el plazo fijo tradicional continúa siendo una herramienta utilizada por quienes buscan obtener un rendimiento predeterminado sobre pesos que no necesitan utilizar inmediatamente. Sin embargo, la tasa ofrecida, el canal de contratación, el plazo y la posibilidad de inmovilizar el dinero son variables que deben analizarse en conjunto.

Para un capital de $1.000.000, las diferencias entre entidades pueden representar varios miles de pesos en apenas un mes. Por eso, la comparación previa entre bancos puede modificar de manera concreta el resultado final de la operación.