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Gira de Milei en Francia

Milei se reunió con los gobernadores que viajaron a París para el Argentina Week

El Presidente agradeció la presencia de los mandatarios provinciales en el evento que busca atraer inversiones. Cornejo, por su parte, habló de 2027 y de una posible alianza de la Casa Rosada con un grupo de provincias.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei

Javier Milei, junto a los gobernadores que lo acompañaron a París (Foto: Presidencia).

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro reservado con 12 gobernadores y una vicegobernadora que participan del Argentina Week en París para promocionar el país en el mercado europeo y atraer inversiones. Según informó el Gobierno, durante el encuentro, el jefe de Estado "hizo referencia a la situación económica y repasó las principales variables e indicadores, en un clima de camaradería y cercanía con los mandatarios provinciales".

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Milei agradeció la presencia de los gobernadores y expresó que el Gobierno tiene una verdadera mirada federal, destacando los desarrollos de sectores estratégicos como la energía, la minería y los agronegocios, entre otros, que tienen su principal desarrollo en el interior del país.

Entre los mandatarios provinciales que viajaron a París como parte de la comitiva oficial estuvieron Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y la vicegobernadora Myrian Prunotto (Córdoba).

Milei estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Cornejo apoyó la reelección de Milei en 2027 y habló de alianza con gobernadores

Tras la reunión con Milei y los otros mandatarios, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmó que el líder libertario "puede ser reelecto en 2027" e incluso "ganar en primera vuelta si hace buenas alianzas” con los líderes provinciales.

En declaraciones a "Bloomberg línea", el radical dijo que el gobierno de Milei puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas "con 10, 12 gobernadores”.

Que tenga un buen anclaje territorial con esos gobernadores. Puede ganar en primera vuelta y creo que puede despejar esos fantasmas del riesgo político”, afirmó Cornejo, quien a su vez, atribuyó la suba del riesgo país al "riesgo político" y opinó que para mitigar eso, "el país no debe depender de una sola persona".

Al blanquear su apoyo a la reelección de Milei en 2027, Cornejo aclaró que "no solo respaldaría, sino que creo que no hay que cambiar los lineamientos centrales. Pero también aspiro a que la Argentina no dependa de una persona. Si no, en el 2031 otra vez vamos a estar con el mismo problema”.

El gobernador de Mendoza propuso armar una alianza electoral con "un programa consensuado al estilo uruguayo o chileno, que permita a inversores internacionales y a las pymes locales apostar a largo plazo".

"Está claro que la mejor estrategia del Gobierno es aliarse con gobernadores y darle sostenibilidad y certidumbre a ese proceso”, afirmó.

Sobre la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, Cornejo dijo que “si el Gobierno es inteligente en su armado electoral, deberían confluir todos los que pensamos más o menos similar”, un espacio que a su juicio incluye al PRO y a buena parte del radicalismo.

Respecto del proyecto del oficialismo para eliminar las PASO, Cornejo se expresó a favor de volver a suspenderlas a nivel nacional, como en 2025, y recordó que en 2019 fueron “un incordio” para la economía porque las seis fórmulas compitieron “inútilmente” y el bajo resultado del oficialismo disparó la inestabilidad.

Tanto Cornejo como el resto de los gobernadores que viajaron a acompañar a Milei en la Argentina Week destacaron la reunión con el Gobierno y empresarios en busca de inversiones en las provincias.

En ese sentido se expresó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. "Buscamos más inversiones para la Argentina y Entre Ríos", expresó en un mensaje en la red social X, tras la reunión con el Presidente y toda la comitiva que participó de la Argentina Week.

"Junto al presidente Milei y otros gobernadores estamos participando de Argentina Paris Week con un objetivo concreto: atraer nuevas inversiones para el país y mostrarles a empresarios e inversores internacionales por qué Entre Ríos es una provincia donde vale la pena invertir", señaló.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Javier Milei: Se reunió con 13 gobernadores en París para promover inversiones y explorar alianzas.
  • Alfredo Cornejo: Considera que Milei puede ser reelecto en 2027 si forma alianzas sólidas con gobernadores.
  • Argentina Week: El evento en París busca atraer inversiones extranjeras y fortalecer lazos con el mercado europeo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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