Milei se reunió con los gobernadores que viajaron a París para el Argentina Week

Cornejo apoyó la reelección de Milei en 2027 y habló de alianza con gobernadores

Tras la reunión con Milei y los otros mandatarios, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmó que el líder libertario "puede ser reelecto en 2027" e incluso "ganar en primera vuelta si hace buenas alianzas” con los líderes provinciales.

En declaraciones a "Bloomberg línea", el radical dijo que el gobierno de Milei puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas "con 10, 12 gobernadores”.

“Que tenga un buen anclaje territorial con esos gobernadores. Puede ganar en primera vuelta y creo que puede despejar esos fantasmas del riesgo político”, afirmó Cornejo, quien a su vez, atribuyó la suba del riesgo país al "riesgo político" y opinó que para mitigar eso, "el país no debe depender de una sola persona".

Al blanquear su apoyo a la reelección de Milei en 2027, Cornejo aclaró que "no solo respaldaría, sino que creo que no hay que cambiar los lineamientos centrales. Pero también aspiro a que la Argentina no dependa de una persona. Si no, en el 2031 otra vez vamos a estar con el mismo problema”.

El gobernador de Mendoza propuso armar una alianza electoral con "un programa consensuado al estilo uruguayo o chileno, que permita a inversores internacionales y a las pymes locales apostar a largo plazo".

"Está claro que la mejor estrategia del Gobierno es aliarse con gobernadores y darle sostenibilidad y certidumbre a ese proceso”, afirmó.

Sobre la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, Cornejo dijo que “si el Gobierno es inteligente en su armado electoral, deberían confluir todos los que pensamos más o menos similar”, un espacio que a su juicio incluye al PRO y a buena parte del radicalismo.

Respecto del proyecto del oficialismo para eliminar las PASO, Cornejo se expresó a favor de volver a suspenderlas a nivel nacional, como en 2025, y recordó que en 2019 fueron “un incordio” para la economía porque las seis fórmulas compitieron “inútilmente” y el bajo resultado del oficialismo disparó la inestabilidad.

En la apertura de la #ArgentinaWeek, el presidente @JMilei presentó el rumbo económico de la Argentina y las oportunidades que se abren para atraer inversiones.



Valoro el reconocimiento al trabajo de los gobernadores que acompañamos las reformas estructurales, aun desde… pic.twitter.com/rnJJRi84uG — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 1, 2026

Tanto Cornejo como el resto de los gobernadores que viajaron a acompañar a Milei en la Argentina Week destacaron la reunión con el Gobierno y empresarios en busca de inversiones en las provincias.

En ese sentido se expresó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. "Buscamos más inversiones para la Argentina y Entre Ríos", expresó en un mensaje en la red social X, tras la reunión con el Presidente y toda la comitiva que participó de la Argentina Week.

"Junto al presidente Milei y otros gobernadores estamos participando de Argentina Paris Week con un objetivo concreto: atraer nuevas inversiones para el país y mostrarles a empresarios e inversores internacionales por qué Entre Ríos es una provincia donde vale la pena invertir", señaló.