El ingreso promedio fue de $688.496 por persona en el segundo trimestre y la desigualdad aumentó levemente

Cuánto fue el ingreso por persona

El ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó los $688.496 durante el segundo trimestre. La población de referencia estuvo compuesta por 30,2 millones de personas y la mediana del ingreso per cápita fue de $500.000.

En cuanto a los ingresos individuales, el 62,4% de la población, equivalente a 18,807 millones de personas, declaró haber percibido algún ingreso. El promedio para ese grupo fue de $1.094.136.

La distribución mostró diferencias marcadas entre los distintos estratos. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles fue de $382.621, mientras que para los deciles 5 a 8 llegó a $1.033.047. En los dos deciles superiores, el promedio alcanzó los $2.641.394.

También se registró una diferencia entre los ingresos promedio de varones y mujeres. Entre los perceptores, el ingreso promedio de los varones fue de $1.266.369 y el de las mujeres alcanzó los $927.252.

Los ingresos provenientes del trabajo

El ingreso promedio de la ocupación principal fue de $1.129.527, mientras que el ingreso mediano se ubicó en $900.000. Ese valor corresponde al límite superior del quinto decil, por debajo del cual se encuentra el 50% de las personas ocupadas.

Por estratos, el ingreso promedio de los primeros cuatro deciles fue de $415.012. Para los deciles 5 a 8 alcanzó los $1.095.227 y para los deciles 9 y 10 llegó a $2.629.678.

Entre las personas asalariadas con ingresos se contabilizaron 9,4 millones de personas, con un ingreso promedio de $1.161.833. Quienes tenían descuento jubilatorio registraron un promedio de $1.433.794, con un aumento interanual de 26,5%. Para los asalariados sin descuento jubilatorio, el promedio fue de $706.204, un 24,9% más que un año antes.

El ingreso promedio de la ocupación principal fue de $1.129.527, mientras que el ingreso mediano se ubicó en $900.000. (Foto archivo)

El peso de los ingresos laborales y no laborales

Los ingresos provenientes del trabajo representaron el 78,1% de los ingresos totales de los hogares durante el segundo trimestre, mientras que los ingresos no laborales explicaron el 21,9% restante.

La participación de los ingresos no laborales fue mayor entre los hogares ubicados en los estratos de menores ingresos. En el primer decil representaron el 67,3% del ingreso total familiar, mientras que en el décimo decil explicaron el 13,4%.

El informe también mostró diferencias en la relación entre personas ocupadas y no ocupadas según el nivel de ingresos de los hogares. Para el conjunto de la población, hubo 122 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas y 61 personas que no percibieron ingresos por cada 100 perceptores.

El indicador de desigualdad

El coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar se ubicó en 0,428 en el segundo trimestre de 2026. En el mismo período de 2025 había sido de 0,424.

El indicador mide la distribución del ingreso y sus valores se expresan en una escala que permite observar el grado de desigualdad entre los distintos niveles de ingreso. En este caso, el valor registrado mostró una variación respecto del mismo trimestre del año anterior.

Por otra parte, la brecha entre la mediana del ingreso per cápita familiar del décimo decil y la correspondiente al primer decil fue de 13 veces. Ese resultado se mantuvo sin cambios frente al segundo trimestre de 2025 y al último trimestre sin aguinaldo.

El planteo del FMI sobre la distribución del crecimiento

La publicación coincidió con las negociaciones que el Gobierno mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la revisión del acuerdo con la Argentina.

La vocera del organismo, Julie Kozack, señaló que las discusiones incluyen la necesidad de que el crecimiento económico se amplíe y tenga una distribución más equitativa entre los distintos sectores de la economía y entre los trabajadores.

Kozack explicó que el crecimiento registrado hasta el momento se concentró principalmente en sectores como energía, minería y agricultura. En ese marco, señaló que el organismo considera necesario que ese proceso se extienda a otras actividades, acompañado por mayores inversiones y creación de empleo.

La funcionaria también mencionó la caída de la recaudación entre los temas que forman parte de las conversaciones que la misión del FMI mantiene en Buenos Aires con el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo.