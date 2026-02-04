Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para impulsar la producción de minerales críticos

Qué dijo el Gobierno

En un comunicado, la Cancillería oficializó el acuerdo y destacó que gracias a él ambos países ratifican "su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo”.

“La iniciativa apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia”, resaltó.

Según el texto, “el acuerdo contempla el uso de herramientas de financiamiento público y privado, la simplificación de los procesos administrativos de permisos y la cooperación en áreas como el mapeo geológico, el reciclaje y la gestión de materiales críticos”.

tierras-rarasjpg

“Asimismo, incluye acciones conjuntas orientadas a promover mercados más transparentes y a fortalecer la participación y el posicionamiento de la Argentina como actor relevante en cadenas globales de suministro de alto valor estratégico”, agregó.

La Cancillería dijo que, “para la Argentina, este instrumento representa una oportunidad de crecimiento económico y productivo".

“En 2025, gracias los estímulos y condiciones establecidas por el RIGI, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6037 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento interanual cercano al 30 %, mientras que la producción de carbonato de litio superó las 110 mil toneladas, el nivel más alto registrado en la historia del país”, sostuvo.

También, indicó que "estos resultados posicionan a la minería —en particular, a minerales críticos como el litio y el cobre— como un sector clave para el incremento de las exportaciones, la generación de divisas y la creación de empleo calificado, con incidencia positiva sobre las economías regionales".

Según la nota, “en un contexto de estabilidad macroeconómica y de reglas claras y previsibles para la inversión, la minería se consolida, junto con la energía y la agroindustria, como uno de los pilares del proceso de transformación económica en curso".

“La Argentina se encamina hacia un aumento de sus exportaciones totales del orden de los 100.000 millones de dólares en los próximos siete años, con una participación creciente de la minería, que podría superar los 20.000 millones de dólares en ese horizonte y alcanzar más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década. A su vez, la minería y la energía, por su estrecha vinculación, podrían generar en conjunto un saldo exportador cercano a los 50.000 millones de dólares anuales en los próximos años, con potencial para alcanzar 75.000 millones de dólares hacia el final de la década”, finalizó.