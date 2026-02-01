El presidente Javier Milei tiene previsto viajar el próximo martes 10 de febrero a Florida, Estados Unidos, para mantener un nuevo encuentro con Donald Trump en su residencia de Palm Beach, Mar-a-Lago, donde será recibido como invitado de honor.
El encuentro busca reforzar la alianza estratégica entre ambos líderes, tras la incorporación de la Argentina al Board of Peace, más conocido como el "Consejo de la paz".
Milei viajará a Estados Unidos para un nuevo encuentro con Donald Trump en Mar-a-Lago
El presidente Javier Milei tiene previsto viajar el próximo martes 10 de febrero a Florida, Estados Unidos, para mantener un nuevo encuentro con Donald Trump en su residencia de Palm Beach, Mar-a-Lago, donde será recibido como invitado de honor.
La visita apunta a profundizar el vínculo político y personal entre ambos mandatarios y a consolidar la alianza estratégica que el Gobierno argentino viene construyendo con la actual administración estadounidense.
La reunión se dará en el marco de la reciente incorporación de la Argentina al Board of Peace (Junta de la Paz), un nuevo organismo internacional impulsado por Trump con el objetivo de promover acuerdos y mecanismos de pacificación en zonas de conflicto. El foco principal de esta iniciativa está puesto en Medio Oriente, especialmente en la Franja de Gaza, una de las regiones más sensibles del escenario geopolítico actual.
La noticia fue confirmada por Javier Negre, amigo personal de Milei, titular de Real America’s Voice Español y propietario de La Derecha Diario, quien celebró el viaje presidencial y lo calificó como “un día histórico”. A través de sus redes sociales, Negre detalló que el mandatario argentino tendrá una participación destacada en un evento de alto perfil político y empresarial.
“El presidente Javier Milei disertará en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, un evento que se realizará en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, el próximo 10 de febrero”, escribió Negre en su cuenta de X, donde además aclaró que él mismo será el host de la gala. El encuentro reunirá a referentes del mundo financiero, político y empresarial de la comunidad hispana en Estados Unidos.
El antecedente más reciente fue el Foro Económico Mundial de Davos, en Alemania, donde ambos líderes mantuvieron contactos y coincidieron en su visión crítica sobre el intervencionismo estatal, el socialismo y los organismos multilaterales tradicionales. En esa oportunidad, Milei volvió a posicionarse como una de las figuras políticas más alineadas con la agenda trumpista a nivel global.
El viaje a Florida se inscribe, además, como una de las primeras actividades internacionales de peso de Milei en 2026, y marca la continuidad de una política exterior que busca un alineamiento explícito con Estados Unidos, en contraste con las estrategias diplomáticas de gestiones anteriores.
Además del encuentro con Trump, la agenda de Milei en Estados Unidos incluirá reuniones informales con referentes políticos y empresarios, en un contexto en el que el Gobierno busca atraer inversiones y consolidar apoyos internacionales a su programa económico. La presencia del Presidente en un evento vinculado al Latino Wall Street también apunta a tender puentes con el sector financiero y con la comunidad hispana de alto poder económico en Estados Unidos.