Milei viajará a Estados Unidos para un nuevo encuentro con Donald Trump en Mar-a-Lago

“El presidente Javier Milei disertará en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, un evento que se realizará en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, el próximo 10 de febrero”, escribió Negre en su cuenta de X, donde además aclaró que él mismo será el host de la gala. El encuentro reunirá a referentes del mundo financiero, político y empresarial de la comunidad hispana en Estados Unidos.

La relación Milei con Trump

El antecedente más reciente fue el Foro Económico Mundial de Davos, en Alemania, donde ambos líderes mantuvieron contactos y coincidieron en su visión crítica sobre el intervencionismo estatal, el socialismo y los organismos multilaterales tradicionales. En esa oportunidad, Milei volvió a posicionarse como una de las figuras políticas más alineadas con la agenda trumpista a nivel global.

El viaje a Florida se inscribe, además, como una de las primeras actividades internacionales de peso de Milei en 2026, y marca la continuidad de una política exterior que busca un alineamiento explícito con Estados Unidos, en contraste con las estrategias diplomáticas de gestiones anteriores.

Además del encuentro con Trump, la agenda de Milei en Estados Unidos incluirá reuniones informales con referentes políticos y empresarios, en un contexto en el que el Gobierno busca atraer inversiones y consolidar apoyos internacionales a su programa económico. La presencia del Presidente en un evento vinculado al Latino Wall Street también apunta a tender puentes con el sector financiero y con la comunidad hispana de alto poder económico en Estados Unidos.