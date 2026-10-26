El incómodo momento que vivió Nancy Pazos en el cumpleaños de Charly García: "Me voy cabizbaja"

“Reboté”, le contó Pazos a la cronista del programa que conduce Marcela Tauro. Y luego explicó cuál fue el inconveniente por el que no pudo ingresar al festejo de cumpleaños del ídolo rockero.

“En realidad yo tenía un amigo que me invitó, pensé que era una fiesta re grande, pero parece que en la lista no estaba. Le había traído un regalito pero nada, ahí quedé, yo lo adoro”, manifestó la periodista.

En ese sentido, Nancy Pazos explicó: "No estaba en el listado. Yo recién termino el programa de tele y estaba muerta pero dije: voy y le entrego el realito. El que me recibió fue el hermano pero listo no hay problema. El regalo quedó, es una corbata alegórica a él".

"Me voy cabizbaja y meditabunda”, cerró Nancy Pazos entre risas sin hacerse problema por no poder ingresar al lugar y saludar en persona a Charly García.

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Los detalles del nuevo desafío de Nancy Pazos

Nancy Pazos se prepara para una nueva etapa profesional con un proyecto muy personal que la llevará a explorar una faceta desconocida de su vida.

Karina Iavícoli reveló en Infama los detalles del proyecto teatral que tiene a la periodista como protagonista y que promete recorrer distintos puntos del país.

"Nancy va a hacer teatro. Es muy espectacular, ella se juntó con Oscar, su productor y con (Carlos) Rottemberg. Le recomendaron a Vero Lorca que es una guionista muy conocida. ¿Y qué me dice Nancy? Ella lo que quería hacer era una obra de teatro hablando de los 40 años de la democracia", comenzó contando la periodista.

Sin embargo, la idea inicial dio un giro cuando la guionista Vero Lorca conoció en profundidad la historia de la periodista. Según explicó la panelista, quedó tan sorprendida por su recorrido personal que propuso dejar de lado la cuestión política para centrarse en las experiencias que marcaron su vida, desde sus orígenes hasta sus romances y su trayectoria laboral.

"Pero me dice que Vero Lorca, la guionista, quedó tan fascinada con la historia de vida de Nancy, una chica que viene de Soldati que se hizo sola, todo lo que le pasó, sus romances, todo lo que trabajó, que le dijo: '¿Sabés qué? No, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de tu vida'", relató Iavícoli.

Y sobre la idea el espectáculo con Nancy Pazos a la cabeza, la periodista profundizó: "Va a estar ella, hasta lo que sé, va a interactuar con el público. Puede que haya otra gente, pero está tardando en presentarla porque la idea es seguir trabajando de lo que trabaja, estar por ahí más en el under, no se ve ella en la calle Corrientes, pero sí, atención país, atención las provincias, va a hacer giras con grandes actores".