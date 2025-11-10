La exorbitante deuda millonaria que tendría Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

En el debate de Intrusos, los panelistas remarcaron que la situación afecta directamente a las hijas del exmatrimonio. “Las únicas que sufren son las pibas. Los padres no pueden dejar sus egos de lado”, comentó Paula Varela. También recordaron que Wanda lo acusa de no pagar en la Argentina bajo el argumento de que su centro de vida está en Turquía, mientras que Icardi sostiene que ella “se autotransfirió 7 millones de euros” de una cuenta común.

Mientras tanto, el conflicto judicial sigue abierto y sin resolución definitiva. Aunque las audiencias continúan y los abogados de ambas partes mantienen posturas opuestas, el reclamo por los 152.000 dólares adeudados expone una nueva escalada en la batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con sus hijas nuevamente en el centro de la disputa.

¿Mauro Icardi y La China Suárez llegaron a la argentina con Amancio y Magnolia?

Este lunes 10 de noviembre, China Suárez y Mauro Icardi arribaron juntos a la Argentina y sorprendieron a los medios al aterrizar en Aeroparque Jorge Newbery, cuando se esperaba que lo hicieran en Ezeiza.

“Acaban de llegar la China Suárez y Mauro Icardi a Aeroparque, en un gran despliegue que hizo Migraciones para poder retirarlos. Venían junto a Amancio y Magnolia desde Estambul. Ella llegó con el bolsito rosa de la discordia”, escribió el periodista Fede Flowers, acompañando el posteo con imágenes del momento.

La actriz y el futbolista viajaron desde Turquía junto a los hijos que ella tuvo con Benjamín Vicuña, Amancio y Magnolia, en una visita que tendría un objetivo familiar clave: el reencuentro de Icardi con las hijas que comparte con Wanda Nara, a quienes no ve desde hace varios meses.

La madre de las niñas accedió a que el encuentro suceda, pero estableció sus condiciones. Solicitó a la Justicia que las nenas no falten al colegio ni a sus actividades extracurriculares, y además insistió en que no pasen tiempo con la China Suárez, dado que las menores no querrían compartir momentos con la pareja de su padre.

El documento judicial pide “que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién” y “que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la Licenciada Fernanda Matera y que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro”.

El abogado de Wanda, Nicolás Payarola, solicitó que, si no se cumplen las condiciones impuestas, Icardi pague una multa de 100 millones de pesos. No obstante, esta medida cautelar aún no fue aprobada, y las abogadas del jugador del Galatasaray están trabajando en la respuesta legal para evitar que Wanda logre su cometido.

Cabe destacar que Icardi permanecerá en el país hasta el 15 de noviembre, ya que luego deberá regresar a Turquía para reincorporarse a su equipo.