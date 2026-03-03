Caputo afirmó que el "riesgo kuka es cero" y anticipó que el kirchnerismo "va a pasar a ser una fuerza política irrelevante"

La acumulación de dólares

En otro pasaje de su discurso, el ministro centró su exposición en la respuesta de los mercados frente a la acumulación de reservas y la persistencia del riesgo país, que este martes rondaba los 600 puntos básicos en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente.

Durante su intervención, el funcionario cuestionó a quienes sostenían que la clave para reducir el riesgo país era acelerar la compra de divisas. “Ahora se escucha que los mismos que decían ‘El problema es que no están comprando suficientes reservas’, ahora que las compramos, pero el riesgo país no cayó, sienten que tienen que encontrar alguna otra cosa. Ahora dice que tenemos que hacer una colocación internacional aunque sea de USD 1.000 millones de dólares; no, esa tampoco es la solución, esas son cosas coyunturales que no cambian nada (...). Por este desconocimiento, la mayoría de los colegas, de los economistas, en el desconocimiento y en el querer justificar lo que no avala lo que dijeron antes, empiezan a buscar. Lo que pasó, negro, es que es más difícil de lo que vos creés”, señaló.

Caputo Fundación Mediterránea

Caputo explicó que el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional contemplaba compras equivalentes al 5% del volumen diario, pero que el Gobierno avanzó a un ritmo superior. “Habíamos quedado con el Fondo en comprar a razón del 5% del volumen diario y estamos comprando algo más del 30%. Y esto lo estamos haciendo sin afectar el precio, teniendo en cuenta la profundidad del mercado para que todos puedan estar tranquilos. Y esta estrategia va a seguir”, señaló.

En ese marco, relativizó la idea de que una colocación internacional sea determinante para modificar la percepción de los inversores. “Lo único que sabe el mercado es si un país tiene acceso o no, no necesito mostrarle a los fondos más importantes del mundo si tenemos acceso o no, ellos ya lo saben, lo único en lo que puede diferir es en la tasa”, indicó, al minimizar el impacto de medidas puntuales sobre la prima de riesgo.

El ministro sostuvo que la dinámica del riesgo país responde a factores más profundos que la mera acumulación de reservas y atribuyó la falta de reacción a la complejidad del escenario macroeconómico y a la desconfianza estructural. “Hoy, después de dos años, podemos mostrar resultados, no solo existe esta determinación de que haya orden macro, sino que lo hemos logrado; después de dos años podemos mostrar resultados. Este Gobierno, sin violar la propiedad privada, default y planes Bonex, bajó el gasto 30% en términos reales y terminó con cinco puntos de déficit fiscal en un mes”, remarcó.

Según planteó, las críticas fueron desplazándose con el tiempo: primero se enfocaron en la necesidad de recomponer reservas y, una vez avanzado ese objetivo, giraron hacia la conveniencia de emitir deuda en el exterior. “Esas son cosas coyunturales que no cambian nada”, insistió ante empresarios y referentes del sector privado.





El crecimiento del país

Caputo también defendió el rumbo fiscal y lo vinculó con una mejora en los indicadores sociales. “Se logró hacer todo esto con la economía también creciendo y logrando sacar a más de 11 millones de argentinos de la pobreza, esto es algo que nos debíamos todos como país y todavía hay un largo camino por recorrer”, afirmó. Y añadió: “Esto, créanos, es lo que vinimos; vamos a hacer todas las reformas que sean necesarias y vamos a continuar con la baja de impuestos hasta que Argentina sea todo lo competitiva que se merece”.



La macro ordenada

Por último, ratificó que el equilibrio de las cuentas públicas no está en discusión. “En términos de política fiscal, es una obviedad después de todo lo que demostramos en estos 24 meses, el compromiso fiscal es indeclinable. Argentina va a seguir manteniendo el equilibrio financiero y eso de ninguna manera va a cambiar. Es el escudo más importante ante cualquier shock externo, si no la piedra fundamental para que la economía se ordene y podamos empezar un camino de desarrollo que dure décadas”, concluyó.



El impulso del RIGI

Caputo sostuvo que "Argentina ha capturado los ojos del mundo" y explicó que "hay un nivel de confianza que los números del RIGI lo prueban abiertamente, hay inversiones pedidas por casi 70.000 millones de dólares, ya hay inversiones aprobadas por 26.000 millones de dólares, que van a generar cientos de miles de puestos de trabajo y es una muestra de confianza extraordinaria”.