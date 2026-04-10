Avanza la licitación de la Hidrovía y dos empresas belgas quedan en carrera tras el primer análisis

Licitacion_Hidrovia

Posteriormente, tras la conclusión de la Etapa 2, se procederá a la apertura del Sobre 3, donde se analizarán las propuestas económicas de las empresas en competencia.

En paralelo, el titular del organismo, Iñaki Arreseygor, mantuvo un encuentro con representantes provinciales y referentes de distintos sectores, entre ellos la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, con el objetivo de informar sobre el avance del proceso y el cumplimiento del cronograma previsto.

Durante la reunión, Arreseygor destacó el trabajo realizado en esta primera instancia: “Se llevó adelante una evaluación técnica seria y comprometida. En la próxima etapa competirán dos de las principales empresas a nivel global, lo que marca la relevancia de este proceso”.

Cabe señalar que la licitación se estructura en tres etapas, en las que la oferta económica tendrá un rol determinante, con el objetivo de asegurar las tarifas más competitivas para los productores argentinos.

Una vez completadas todas las evaluaciones, se avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato para la privatización de la Hidrovía, proyecto que contempla una inversión superior a los 10.000 millones de dólares.