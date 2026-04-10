Avanza la licitación de la Hidrovía y dos empresas belgas quedan en carrera tras el primer análisis
DEME NV y Jan De Nul NV cumplieron con todos los requisitos establecidos en los pliegos y continuarán hacia las siguientes instancias del proceso.
Dos empresas belgas quedan en carrera para la privatización de la Hidrovía (Foto: archivo).
El Gobierno emitió esta semana el Acta de Evaluación del Sobre 1 de la licitación para la privatización de la Hidrovía. En la primera fase del proceso licitatorio, se analizaron las propuestas presentadas por las compañías internacionales Jan De Nul NV, DEME NV y DTA Engenharia. La evaluación contempló la trayectoria operativa de cada firma, así como su capacidad técnica, respaldo financiero y el cumplimiento en la presentación de garantías exigidas.
Según el informe elaborado por la Comisión Evaluadora, tanto DEME NV como Jan De Nul NV cumplieron con todos los requisitos establecidos en los pliegos, por lo que se recomendó su continuidad hacia las siguientes instancias del proceso.
En contraste, DTA Engenharia no presentó la totalidad de las garantías requeridas -en particular, la garantía de mantenimiento de oferta, que asegura la inalterabilidad de la propuesta durante la licitación-, motivo por el cual se sugirió su exclusión.
A partir de ahora, las empresas participantes cuentan con un plazo de siete días corridos para formular eventuales impugnaciones al dictamen. Una vez finalizado ese período, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá una resolución oficial que validará los resultados de la Etapa 1 y habilitará la apertura del Sobre 2. En esta instancia se evaluará, mediante un sistema de puntaje, el Plan de Trabajo presentado por cada oferente, incluyendo detalles sobre la metodología, los equipos y el personal asignado a las obras.
Posteriormente, tras la conclusión de la Etapa 2, se procederá a la apertura del Sobre 3, donde se analizarán las propuestas económicas de las empresas en competencia.
En paralelo, el titular del organismo, Iñaki Arreseygor, mantuvo un encuentro con representantes provinciales y referentes de distintos sectores, entre ellos la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, con el objetivo de informar sobre el avance del proceso y el cumplimiento del cronograma previsto.
Durante la reunión, Arreseygor destacó el trabajo realizado en esta primera instancia: “Se llevó adelante una evaluación técnica seria y comprometida. En la próxima etapa competirán dos de las principales empresas a nivel global, lo que marca la relevancia de este proceso”.
Cabe señalar que la licitación se estructura en tres etapas, en las que la oferta económica tendrá un rol determinante, con el objetivo de asegurar las tarifas más competitivas para los productores argentinos.
Una vez completadas todas las evaluaciones, se avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato para la privatización de la Hidrovía, proyecto que contempla una inversión superior a los 10.000 millones de dólares.