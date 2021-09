Bitcoin en El Salvador: qué pasó en su debut mundial como moneda de curso legal

Para esto, el gobierno de El Salvador invirtió en Bitcoin (BTC) y el propio Bukele -autor del proyecto de Ley que se aprobó en junio para permitir esta medida- lo anunciaba en su cuenta de Twitter: “El Salvador acaba de comprar sus primeras 200 monedas. Nuestros corredores comprarán mucho más a medida que se acerque la fecha límite”. Esta operación demandó de un fondo de 150 millones de dólares aprobado por el Congreso para darle inicio a la ley.

Lo cierto es que más allá de las críticas y el debate, en el país centroamericano sobrevuela cierta expectativa para la llegada de inversiones a partir de la nueva ley. Además, si esta experiencia se vuelve exitosa, pronostican que otros gobiernos de la región sigan por ese camino.

Lo novedoso es la manera en que se dan las cosas, sostiene Manuel Beaudroit, CEO de Belo: “Un Banco Central que proactivamente busca sumar la tenencia de ese activo como forma de reservas del tesoro, resulta muy interesante”. Sin embargo, alerta, “debemos ser precavidos porque el país pasa por un momento no muy democrático y no sería bueno que esto sirva de cortina de humo para otra cosa y manche lo bueno que pueda significar una medida como esta”.

Embed 3 minutos para hacer historia.



In 3 minutes, we make history.#BitcoinDay #BTC — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 7, 2021

Para Adam Dubove, co-fundador de Ichimoku Fibonacci y Central de Brokers, cuando Bukele hizo el primer anuncio fue una sorpresa para la comunidad de bitcoiners. “Bitcoin tiene apenas 12 años y muchos esperábamos que algo así pudiera ocurrir, pero no tan rápido. Y hoy pudimos ver fotos de gente pagando con BTC en un McDonald's o en Starbucks, algo inimaginable hace un año", reconoce.

En efecto, agrega Beaudroit, tendrá “un impacto gigantesco o debería tenerlo. Veremos qué sucede, otros países lo van a seguir, como Panamá que avanza en su propia ley. Es notorio como caso y deberemos ver con atención su evolución”.

Qué pasó con la criptomoneda

En medio de tanta efervescencia, el bitcoin venía de varios días de números muy alentadores que llevaron su cotización por encima de los US$ 51.000. En el día de la oficialización salvadoreña, la criptomoneda alcanzó un pico de US$ 52.900 pero, casi al instante, se derrumbó hasta los 46.000 dólares (al momento de escribir esta nota cotiza en US$ 47.253).

Entonces, para respaldar su proyecto, el propio Bukele recogió el guante de la caída de bitcoin y compró otros 150 BTC para su país. Además, no perdió la oportunidad para usar sus redes sociales y enviar un mensaje picante contra el Fondo Monetario Internacional: “Gracias por la caída, IMF News. Ahorramos un millón en papel impreso. El Salvador ahora tiene 550 bitcoins”.

Pese la inestabilidad de las últimas horas, los especialistas destacaron que por el comportamiento de la criptomoneda en los últimos meses, que se movió entre los US$40 mil y UUS$ 50 mil, no tardará demasiado en volver a superar la barrera de los US$50K.

El Salvador y su Ley Bitcoin

El Salvador tiene cerca de 6.5 millones de habitantes y dolarizó su economía hace casi 20 años. Ahora, con su nueva Ley Bitcoin, busca mejorar el promedio de crecimiento económico que oscila entre 2% y 4% por ciento pero que durante el año 2020 se contrajo casi 8% como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

Para implementar la ley y favorecer la aceptación de la medida, además de un presupuesto por encima de los 200 millones de dólares, el gobierno de Bukele creó la billetera electrónica “Chivo” (en el país significa “algo muy bueno”), que todo ciudadano podía descargar con un saldo de 30 dólares en bitcoins.

Si bien nadie está obligado a usarlo, ya que el dólar sigue siendo la moneda de referencia para precios y salarios, se instalaron 200 cajeros Chivo en todo el país para poder operar tanto en bitcoins como en dólares. La ley, en tanto, establece que "todo agente económico" a está obligado a "aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio".

Sin embargo, pese a todas estas acciones, la medida cuenta con un amplio rechazo de la población, al menos durante los meses previos a su entrada en vigencia.

El Salvador: mal comienzo para la Chivo wallet

A las pocas horas de estar online, la billetera virtual que presentó El Salvador para operar con bitcoin como moneda de curso, dejó de funcionar.

El propio Bukele lo comunicó en sus redes sociales: “Por unos momentos no funcionará @chivowallet, la hemos desconectado mientras aumentamos la capacidad de los servidores de captación de imágenes. Los problemas de instalación que tuvieron algunas personas fueron por esa razón. Preferimos corregirlo antes de volver a conectarla”.

La aplicación apenas estuvo operable unas 3 horas. “Cualquier dato que traten de ingresar en este momento les dará error. El sistema está desconectado mientras se aumenta la capacidad de los servidores. Es un problema relativamente sencillo, pero no se puede arreglar con el sistema conectado”, advirtió el presidente de El Salvador en un primer día muy dinámico para su economía, con Bitcoin como moneda de curso legal.

Por último, resume Adam Dubove, "Bukele es un presidente polémico y no podemos saber a ciencia cierta cuáles son los motivos que lo llevaron a implementar la medida, pero los salvadoreños que ahora conocen bitcoin y lo pueden adoptar como forma de ahorro o para recibir remesas se verán muy beneficiados”.