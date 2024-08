Bolsillos en rojo: cuánto se paga por una misma zapatilla en la Argentina y Estados Unidos

Por otro lado, Sack señaló que buena parte de las marcas, aunque son originarias de USA, fabrican sus productos en otros países. Y si bien esto puede encarecer el precio, la mayor oferta las vuelve más accesibles,

"En la Argentina siempre se habla del arancel de importación como algo que encarece las zapatillas. Aquí, en la época de Trump, se pusieron aranceles bastante altos, sobre todo para los productos que llegaban desde China, lo que tendría que repercutir en los precios. Sin embargo, eso se va absorbiendo por el volumen con el que se vende acá y también porque la gente, de lo contrario, no los compra. Con precios altos, la gente no compra zapatillas y las marcas tienen que bajarlas sí o sí. En Argentina se compra igual, no queda otra, porque la gente es rehén de la poca oferta", afirmó.

Zapatillas: cómo se paga en la Argentina y de qué modo en Estados Unidos

Otro elemento que deja al descubierto las diferencias entre uno y otro país es la forma en la que el consumidor realiza la compra. Mientras en la Argentina la mayoría utiliza la tarjeta de crédito para aprovechar los pagos en cuotas, los estadounidenses optan por incluir ese gasto en el presupuesto mensual.

"En Estados Unidos, los más pobres pagan en efectivo porque no quieren ningún tipo de interés, y eso pese a que no hay ningún tipo de descuento por pagar al contado. El resto abona con crédito, pero nunca financia porque está dentro del presupuesto mensual que cada familia tiene para este tipo de gastos", agregó Sack.