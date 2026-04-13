Milei y Caputo expondrán sobre el modelo ante la AmCham, mientras esperan nuevo apoyo del FMI

Aunque el staff técnico del organismo estuvo en febrero en Buenos Aires para revisar las metas pautadas, y si bien el BCRA compró un récord de dólares en los últimos meses, se estima una diferencia de 11.000 millones menos respecto de la meta de acumulación acordada, lo que estaría demorando la revisión del programa.

En relación con el discurso que dará ante la AmCham, Caputo "compartirá su visión sobre el rumbo económico, así como los desafíos y oportunidades para fortalecer la transformación", según se anunció desde la organización. Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de la entidad, anticipó un fuerte respaldo de las empresas norteamericanas al plan económico. Afirmó que Argentina “volvió al mapa”.

Por eso mismo es que será central el debate que se dará este martes en el Centro de Convenciones Buenos Aires, en el marco del Amcham Summit 2026, donde este año el lema será “Una Argentina federal en desarrollo” y bajo esa línea se discutirá sobre el futuro en términos económicos, jurídicos y políticos de los sectores estratégicos del país.

En un contexto global incierto y desafiante, el Presidente y Caputo intentarán demostrar que "Todo Marcha Acorde al Plan", el mantra que suele usar la Casa Rosada en defensa del plan económico.

En paralelo, a las 16 del mismo día, el INDEC difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año, que se estima que rondará el 3% (por encima del 2,9% de febrero), una cifra que el Gobierno emparenta con la crisis mundial del petróleo provocada por la guerra entre Estados unidos e Israel con Irán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmChamArgentina/status/2042718518928355408?s=20&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei será parte del #AmChamSummit: una Argentina federal en desarrollo.



El 14 de abril, en la jornada de negocios más importante del año, compartirá su visión sobre el rumbo económico, así como los desafíos y oportunidades para fortalecer la transformación… pic.twitter.com/nBJdMvVI0W — AmCham Argentina (@AmChamArgentina) April 10, 2026

Caputo viaja a Estados Unidos para reactivar el acuerdo con el FMI

A dos meses del inicio de la segunda revisión del programa vigente, el FMI mantiene frenado el desembolso de US$1.000 millones a la espera de que Argentina cumpla parte de los compromisos asumidos: la acumulación de reservas del BCRA y la salida total del cepo cambiario, dos medidas que el equipo de Caputo viene promoviendo de forma paulatina en este trimestre.

Con el récord de U$S457 millones que sumó el último viernes, la autoridad monetaria se hizo de U$S5.421 millones desde que comenzó el programa de compra de divisas. Las reservas brutas alcanzan a U$S45.431.

Caputo Georgieva FMI

Esta acumulación se dio en el marco de una apreciación del tipo de cambio, ya que en lo que va de 2026 el dólar oficial pasó de $1.495 el 1 de enero a $1.395 el último viernes.

El Gobierno apuesta a que este proceso continúe durante este trimestre con el ingreso de los dólares por exportaciones agropecuarias, que estiman en unos U$S12.000 millones sobre un total de U$S 35.000 millones que el sector aportará este año.

Con este panorama por delante, el equipo económico decidió avanzar en otro de los pedidos del organismo y flexibilizó el cepo cambiario para personas humanas: se eliminó la obligación de liquidar divisas provenientes de exportaciones de bienes; se quitó el tope de U$S50 para la extracción de efectivo en el exterior con tarjeta de crédito y se extendió el plazo para el ingreso de divisas por exportaciones de empresas.

Con esos dos deberes parcialmente cumplidos, el equipo económico espera destrabar en Washington un nuevo espaldarazo del FMI al plan económico.