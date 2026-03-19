Caputo aseguró que el "proceso de desinflación va a continuar" y descartó recurrir a nuevo endeudamiento
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del Gobierno ante empresarios, vinculó la inflación a la caída de la demanda de dinero y afirmó que no recurrirán a los mercados internacionales.
Durante su intervención, el funcionario se mostró confiado en que el proceso de desinflación continuará en los próximos meses. “La inflación va a converger a los guarismos que todos queremos. Lo que seguro va a pasar es que el proceso de desinflación va a continuar. Veníamos muy bien hasta junio del año pasado. Uno puede controlar la oferta, pero no la demanda. La demanda de dinero viene dada por la confianza y el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de los argentinos. Se produjo un desbalance de la caída de la demanda de dinero que lleva tiempo que vuelva a recomponer”, sostuvo en relación al proceso electoral del año pasado.
La caída en la demanda de dinero
En esa línea, explicó que el fenómeno inflacionario responde a un desequilibrio en el mercado monetario. “Hoy por hoy, la mayoría de los argentinos entiende que la inflación es un fenómeno monetario que se da por un desbalance en el mercado monetario, ese desbalance se puede dar por un aumento en la oferta de pesos, por una caída de la demanda o por una combinación de las dos. Uno, como policy maker, puede controlar la oferta, que es lo que hacemos nosotros, pero no podemos controlar la demanda, no podemos forzarlos a tener pesos en el bolsillo si no quieren”, afirmó.
Caputo remarcó que el Gobierno mantendrá su estrategia basada en el "equilibrio fiscal, una política monetaria prudente" y en generar "inversión y condiciones para que la gente vuelva a recomponer la confianza y vuelva a demandar pesos".
La toma de deuda
El ministro descartó la posibilidad de emitir deuda en el exterior. “No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda, sino que hemos cancelado vencimientos”, aseguró.
Al justificar esa decisión, explicó que responde a una cuestión de costos financieros. “No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata.Hoy tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente US$ 9.000 millones”, detalló.
La crítica al kirchnerismo
El ministro también cuestionó al kirchnerismo y a parte del empresariado por el nivel de desconfianza en la economía. “En Argentina hoy es casi más difícil lidiar con el escepticismo de mucha gente producto de nuestro pasado que con la economía. Hay muchísima gente que no puede evitar pensar que a la Argentina le tiene que ir mal. El daño psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal”, sostuvo.
La revisión del acuerdo con el FMI
Por último, se refirió a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de la discusión por la segunda revisión del acuerdo vigente. “La relación con el FMI es espectacular. Hemos ganado un nivel de confianza de ellos hacia nosotros. Se generó una relación de mucha confianza. Hoy es un placer trabajar con el Fondo y siempre es dentro de un marco de respeto. Ellos ponderan nuestra opinión”, concluyó.