Caputo aseguró que el "proceso de desinflación va a continuar" y descartó recurrir a nuevo endeudamiento

La toma de deuda

El ministro descartó la posibilidad de emitir deuda en el exterior. “No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda, sino que hemos cancelado vencimientos”, aseguró.

CAPUTO IAEF

Al justificar esa decisión, explicó que responde a una cuestión de costos financieros. “No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata. Hoy tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente US$ 9.000 millones”, detalló.

La crítica al kirchnerismo

El ministro también cuestionó al kirchnerismo y a parte del empresariado por el nivel de desconfianza en la economía. “En Argentina hoy es casi más difícil lidiar con el escepticismo de mucha gente producto de nuestro pasado que con la economía. Hay muchísima gente que no puede evitar pensar que a la Argentina le tiene que ir mal. El daño psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal”, sostuvo.

La revisión del acuerdo con el FMI

Por último, se refirió a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de la discusión por la segunda revisión del acuerdo vigente. “La relación con el FMI es espectacular. Hemos ganado un nivel de confianza de ellos hacia nosotros. Se generó una relación de mucha confianza. Hoy es un placer trabajar con el Fondo y siempre es dentro de un marco de respeto. Ellos ponderan nuestra opinión”, concluyó.