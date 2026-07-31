Kristalina Georgieva tras su visita a la Argentina: el país logró una "impresionante estabilización" económica

"Estos logros reflejan el compromiso con la estabilidad y las decididas políticas del gobierno de Javier Milei y, sobre todo, la perseverancia del pueblo argentino", sostuvo.

También destacó las mejoras en la calificación crediticia del país y el interés inversor generado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El potencial de Vaca Muerta y las inversiones

Durante su visita, la directora gerente del FMI recorrió Vaca Muerta y destacó las oportunidades que ofrece el desarrollo energético argentino. "Vi esa oportunidad con total claridad en los campos de petróleo y gas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén", afirmó.

Además de los recursos naturales, destacó la capacidad técnica y empresarial del país. Según indicó, Argentina cuenta con ingenieros, emprendedores, universidades de prestigio y recursos humanos altamente calificados.

La directora gerente del FMI recorrió Vaca Muerta y destacó las oportunidades que ofrece el desarrollo energético argentino. (Foto: archivo)

La titular del FMI también mencionó el potencial de otros sectores estratégicos como la minería, la economía del conocimiento y la agroindustria, a los que consideró claves para impulsar una nueva etapa de crecimiento.

No obstante, advirtió que el objetivo debe ser que los beneficios de la recuperación alcancen a toda la economía y no queden limitados a sectores específicos. "El éxito no se medirá únicamente por una menor inflación, mayores reservas o finanzas públicas más saneadas. Se medirá por si más empresas invierten, si las pequeñas y medianas empresas se expanden, si los trabajadores encuentran mejores empleos y salarios más altos, y si más argentinos perciben los beneficios del crecimiento económico en su vida cotidiana", sostuvo.

El respaldo a las reformas institucionales

Georgieva también se refirió a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y destacó la importancia de fortalecer las instituciones para consolidar los avances logrados.

En particular, valoró la propuesta oficial para reforzar la independencia del Banco Central y consideró que puede contribuir a sostener la desaceleración inflacionaria. "La propuesta del gobierno de un banco central más fuerte e independiente puede contribuir a que el progreso en materia de inflación se mantenga", afirmó.

La directora gerente del FMI remarcó que la transformación económica de la Argentina requerirá tiempo y perseverancia, y comparó ese proceso con la experiencia de Bulgaria, su país natal, que atravesó una profunda crisis antes de consolidar su estabilidad macroeconómica y adoptar el euro.

"El país ha sentado las bases para un futuro más estable. El reto ahora es mantener el rumbo: seguir construyendo las instituciones, la confianza y las oportunidades que permitan que el progreso de hoy se convierta en una prosperidad duradera", concluyó.