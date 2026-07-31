En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Kristalina Georgieva
Argentina
Balance de su visita a la Argentina

Kristalina Georgieva tras su visita a la Argentina: el país logró una "impresionante estabilización" económica

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional aseguró que el país logró avances significativos en materia fiscal, inflación y actividad económica. Además, consideró que el desafío ahora pasa por transformar esa estabilidad en crecimiento sostenido, inversión y generación de empleo.

Banner Seguinos en google DESK
La directora gerente del FMI aseguró que el país logró avances significativos en materia fiscal

La directora gerente del FMI aseguró que el país logró avances significativos en materia fiscal, inflación y actividad económica. (Foto: FMI)

Kristalina Georgieva realizó un balance positivo de su visita a la Argentina y destacó los avances económicos alcanzados en los últimos años por la gestión del presidente Javier Milei. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que el país logró una "impresionante estabilización" y sostuvo que el principal desafío será convertir esos resultados en una prosperidad duradera.

Leé también El FMI destacó los avances en la economía argentina que la acercan a los mercados internacionales
El FMI elogia la caída del índice del riesgo país. El regreso al mercado internacional de crédito está más cerca (Foto: FMI).

En una reflexión publicada tras su paso por Buenos Aires, la titular del organismo aseguró que la Argentina atraviesa una etapa distinta a la de años recientes y observó un cambio de perspectiva tanto en dirigentes como en empresarios y ciudadanos.

La titular del FMI afirm&oacute; que el pa&iacute;s logr&oacute; una "impresionante estabilizaci&oacute;n" y sostuvo que el principal desaf&iacute;o ser&aacute; convertir esos resultados en una prosperidad duradera. (Foto: archivo)

La titular del FMI afirmó que el país logró una "impresionante estabilización" y sostuvo que el principal desafío será convertir esos resultados en una prosperidad duradera. (Foto: archivo)

"Dondequiera que iba, me encontraba con gente que miraba más allá de los desafíos actuales y se preguntaba en qué podría convertirse su país en la próxima década", señaló.

Los avances que destacó el FMI

La funcionaria enumeró una serie de indicadores que, a su juicio, muestran una mejora de la economía argentina. Entre ellos mencionó la obtención de superávits fiscales primarios por segundo año consecutivo, la recuperación de la actividad económica, la desaceleración de la inflación, la reducción de la pobreza, la recomposición de reservas internacionales y la baja del costo del financiamiento soberano.

"Estos logros reflejan el compromiso con la estabilidad y las decididas políticas del gobierno de Javier Milei y, sobre todo, la perseverancia del pueblo argentino", sostuvo.

También destacó las mejoras en la calificación crediticia del país y el interés inversor generado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El potencial de Vaca Muerta y las inversiones

Durante su visita, la directora gerente del FMI recorrió Vaca Muerta y destacó las oportunidades que ofrece el desarrollo energético argentino. "Vi esa oportunidad con total claridad en los campos de petróleo y gas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén", afirmó.

Además de los recursos naturales, destacó la capacidad técnica y empresarial del país. Según indicó, Argentina cuenta con ingenieros, emprendedores, universidades de prestigio y recursos humanos altamente calificados.

La directora gerente del FMI recorri&oacute; Vaca Muerta y destac&oacute; las oportunidades que ofrece el desarrollo energ&eacute;tico argentino. (Foto: archivo)

La directora gerente del FMI recorrió Vaca Muerta y destacó las oportunidades que ofrece el desarrollo energético argentino. (Foto: archivo)

La titular del FMI también mencionó el potencial de otros sectores estratégicos como la minería, la economía del conocimiento y la agroindustria, a los que consideró claves para impulsar una nueva etapa de crecimiento.

No obstante, advirtió que el objetivo debe ser que los beneficios de la recuperación alcancen a toda la economía y no queden limitados a sectores específicos. "El éxito no se medirá únicamente por una menor inflación, mayores reservas o finanzas públicas más saneadas. Se medirá por si más empresas invierten, si las pequeñas y medianas empresas se expanden, si los trabajadores encuentran mejores empleos y salarios más altos, y si más argentinos perciben los beneficios del crecimiento económico en su vida cotidiana", sostuvo.

El respaldo a las reformas institucionales

Georgieva también se refirió a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y destacó la importancia de fortalecer las instituciones para consolidar los avances logrados.

En particular, valoró la propuesta oficial para reforzar la independencia del Banco Central y consideró que puede contribuir a sostener la desaceleración inflacionaria. "La propuesta del gobierno de un banco central más fuerte e independiente puede contribuir a que el progreso en materia de inflación se mantenga", afirmó.

La directora gerente del FMI remarcó que la transformación económica de la Argentina requerirá tiempo y perseverancia, y comparó ese proceso con la experiencia de Bulgaria, su país natal, que atravesó una profunda crisis antes de consolidar su estabilidad macroeconómica y adoptar el euro.

"El país ha sentado las bases para un futuro más estable. El reto ahora es mantener el rumbo: seguir construyendo las instituciones, la confianza y las oportunidades que permitan que el progreso de hoy se convierta en una prosperidad duradera", concluyó.

En pocas palabras

  • Kristalina Georgieva: Destacó la "impresionante estabilización" económica de Argentina.
  • Avances Clave: Mencionó superávits fiscales, desaceleración inflacionaria y recuperación de reservas.
  • Desafío Futuro: Instó a transformar la estabilidad en crecimiento sostenido e inversión.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Kristalina Georgieva Argentina FMI
Notas relacionadas
El FMI elogió el plan económico de Argentina y apoyó la reforma de la carta orgánica del BCRA
Kristalina Georgieva llega a la Argentina para respaldar a Milei: la agenda de la titular del FMI
Tras su respaldo al plan económico de Javier Milei, Kristalina Georgieva llega a Vaca Muerta
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar