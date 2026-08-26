En una jornada clave, Diputados le dio media sanción a la reforma del Banco Central y a Inocencia Fiscal II

La Cámara de Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II. El oficialismo logró obtener la media sanción de ambas iniciativas que ahora pasarán al Senado.
El oficialismo consiguió aprobar ambas iniciativas con el respaldo de sus aliados. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA obtuvo 144 votos a favor, mientras que Inocencia Fiscal II fue aprobada por 139 diputados.
El Gobierno logró la media sanción de dos proyectos clave. (Foto: captura).
La Cámara de Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II. El oficialismo logró obtener la media sanción de ambas iniciativas que ahora pasarán al Senado.
Con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, la Cámara baja le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
En la votación en particular de esa normativa, el cuerpo decidió votar por título. En ese momento hubo un cruce entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, quien pidió votar en específico el artículo 13 de la normativa.
Tras la intervención del jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, quien propuso realizar una votación nominal al tratarse de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es de "suma importancia". El gesto fue agradecido por Martínez.
"Los bienes que integran las reservas son Inembargables. El Banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos, o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera, pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central", dice el nuevo artículo 13.
Cerca de las 23, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto de ley de Inocencia Fiscal II con 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. Los legisladores continuaron votando luego título por título, tal como había pasado con el proyecto anterior.
En el inicio de la sesión, La Libertad Avanza había conseguido reunir el quorum, con 129 legisladores, gracias al apoyo de partidos aliados como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.
"INOCENCIA FISCAL II Adentro...!!! Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la LIBERTAD. VLLC", festejó el presidente Javier Milei la media sanción del proyecto.
Más temprano, el mandatario se habría pronunciado sobre la aprobación en la Cámara baja de la reforma del Banco Central: “Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”, escribió.
La Cámara de Diputados continuaba en la medianoche de este jueves debatiendo el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca.
En el temario también se encuentra la denominada Ley Joaquín, vinculada con la seguridad en espacios deportivos y recreativos. El temario contempla además otros expedientes solicitados por los bloques aliados y proyectos de carácter simbólico vinculados con la declaración de capitales nacionales.