En una jornada clave, Diputados le dio media sanción a la reforma del Banco Central y a Inocencia Fiscal II

"Los bienes que integran las reservas son Inembargables. El Banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos, o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera, pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central", dice el nuevo artículo 13.

La votación de la ley de Inocencia Fiscal II. (Foto: archivo).

Cerca de las 23, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto de ley de Inocencia Fiscal II con 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. Los legisladores continuaron votando luego título por título, tal como había pasado con el proyecto anterior.

En el inicio de la sesión, La Libertad Avanza había conseguido reunir el quorum, con 129 legisladores, gracias al apoyo de partidos aliados como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.

La celebración de Milei

"INOCENCIA FISCAL II Adentro...!!! Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la LIBERTAD. VLLC", festejó el presidente Javier Milei la media sanción del proyecto.

Más temprano, el mandatario se habría pronunciado sobre la aprobación en la Cámara baja de la reforma del Banco Central: “Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”, escribió.

Los otros debates

La Cámara de Diputados continuaba en la medianoche de este jueves debatiendo el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca.

En el temario también se encuentra la denominada Ley Joaquín, vinculada con la seguridad en espacios deportivos y recreativos. El temario contempla además otros expedientes solicitados por los bloques aliados y proyectos de carácter simbólico vinculados con la declaración de capitales nacionales.