Caputo frente a empresarios de la construcción: "Hoy hay dólares para todos, no hay que pedir permiso"

“No se coman el cuento de que porque nosotros logramos el equilibrio fiscal, cualquiera viene y lo mantiene. Si fuera tan fácil, lo hubieran hecho antes”, señaló.

En ese contexto, aseguró que la Argentina atraviesa una etapa inédita de orden macroeconómico impulsada por decisión política y no como consecuencia de una crisis previa.

“No tengo ninguna duda de que el único garante de que vamos a seguir por este camino correcto es nuestro Presidente", aseguró el titular del Palacio de Hacienda. (Foto: archivo)

El respeto por la propiedad privada y la "santidad de los contratos"

Caputo también sostuvo que el proceso de ajuste se llevó adelante respetando la propiedad privada, los contratos y el estado de derecho. Según planteó, en otras etapas de la historia económica argentina se recurrió a mecanismos extraordinarios que afectaron esos principios.

“Otro punto que se habla poco y que es fundamental es que se hizo respetando la propiedad privada, la santidad de los contratos, el estado de derecho. Por mucho menos, la Argentina siempre rompió todo, recurrió a hiperinflaciones, default, pesificaciones asimétricas, expropiación de depósitos. Todo el tiempo violamos la propiedad privada, se transformó en una costumbre”, sostuvo.

Para respaldar su diagnóstico, el funcionario hizo referencia a los últimos datos económicos difundidos por el Indec y destacó los niveles de consumo, exportaciones y actividad. También mencionó la reducción del déficit de cuenta corriente y la desaceleración de la inflación.

“A la Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Ahora estamos haciendo las cosas bien y nos está yendo bien. Falta muchísimo, pero se ha avanzado mucho y por primera vez está bien claro el rumbo”, expresó.

Carga tributaria y gasto público estable

En otro tramo de su exposición, Caputo volvió a plantear la necesidad de reducir la carga tributaria y afirmó que un aumento de la recaudación, combinado con un gasto público estable, permitiría profundizar el superávit fiscal.

“Si recaudamos más y mantenemos el gasto constante, tenemos un mayor superávit, vamos a crecer al 8%. Y si pudieramos crecer al 8%, podría bajar dos puntos de producto por año en impuestos. Si en dos años lo pudiéramos hacer, se irían el Impuesto al Cheque, las retenciones y, probablemente, Ingresos Brutos”, indicó.

Caputo también se refirió a la evolución del dólar oficial, que acumuló una suba de $65 durante el mes, y minimizó el impacto de ese movimiento. “Hoy hay dólares para todos”, afirmó.

El ministro destacó el desempeño del Banco Central en materia de reservas internacionales. (Foto: archivo)

En ese sentido, destacó que existen divisas disponibles para importaciones, para la remisión de utilidades empresariales y para quienes desean ahorrar en moneda extranjera. “Para los que quieren importar, no hay SIRAs, no hay coimas; hay dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos y para los que quieren ahorrar”, sostuvo.

Por último, aseguró que el país registra un excedente de divisas y resaltó el desempeño del Banco Central en materia de reservas internacionales.

“En apenas cinco meses, el Banco Central ya cumplió la meta anual con el FMI de acumulación de reservas y sigue comprando”, concluyó.