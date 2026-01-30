Desde la salida del cepo, los argentinos compraron más de USD 26.000 millones

dolares

En octubre, cuando se realizaron las elecciones legislativas, el volumen continuó en niveles elevados y alcanzó USD 4.731 millones. La tendencia cambió en noviembre, mes en el que la demanda se redujo de manera significativa hasta USD 1.597 millones, el registro más bajo desde la flexibilización cambiaria, con la participación de unos 1,1 millones de compradores.

Diciembre mostró un nuevo repunte: alrededor de 1,5 millones de personas compraron USD 2.186 millones. De este modo, el total acumulado de adquisiciones de dólares en el mercado oficial desde el levantamiento de las restricciones llegó a USD 26.392 millones.

El agregado del sector no financiero

En términos de resultado global, el Sector Privado no Financiero exhibió en diciembre una compra neta de moneda extranjera por USD 978 millones. El principal factor fue la demanda de billetes de los particulares, parcialmente compensada por los ingresos del complejo oleaginoso-cerealero y por las ventas netas de otros sectores productivos.

Dentro de ese esquema, Oleaginosas y Cereales aportó ingresos netos por USD 1.139 millones, asociados al comercio de bienes. De hecho, los cobros por exportaciones superaron a los pagos por importaciones durante el mes, lo que derivó en un saldo positivo en ese rubro.

El balance cambiario de diciembre arrojó un déficit de cuenta corriente de USD 1.565 millones. El Banco Central explicó que el resultado respondió principalmente a los egresos netos de las cuentas Ingreso primario y Servicios, por USD 1.243 millones y USD 771 millones, respectivamente, compensados en parte por ingresos netos en bienes por USD 426 millones y un superávit de USD 24 millones en el ingreso secundario.

En materia de comercio exterior, los cobros de exportaciones cursados por el mercado de cambios totalizaron USD 6.118 millones, mientras que los pagos de importaciones alcanzaron USD 5.692 millones. En el caso del complejo oleaginoso-cerealero, las liquidaciones llegaron a USD 1.217 millones. Además, la autoridad monetaria indicó que el stock de deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones, tanto locales como externas, se habría reducido en unos USD 1.500 millones durante el mes.

El rojo en servicios estuvo impulsado principalmente por los consumos con tarjeta vinculados a viajes y otros gastos en el exterior, con egresos netos estimados en USD 445 millones. El informe destacó que cerca del 70% de esos consumos se cancelan directamente con fondos en moneda extranjera de los propios clientes, lo que atenúa su impacto sobre el mercado de cambios.