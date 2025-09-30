En vivo Radio La Red
Economía
Cepo
billeteras virtuales
EXCLUSIVO A24

Cepo a las billeteras virtuales: la aclaración del presidente del Banco Central sobre la regulación vigente

Usuarios reportaron problemas para comprar dólar oficial en billeteras digitales y el presidente del Banco Central aclaró que la autoridad monetaria no tomó nuevas medidas sino que aclaró "una interpretación errónea" de la normativa vigente.

En medio de la suba del dólar oficial y de la creciente brecha con los financieros, usuarios de redes sociales denunciaron este martes que varias billeteras virtuales dejaron de ofrecer la posibilidad de comprar dólares a través de sus aplicaciones. La polémica se desató cuando Aries Sbdar, CEO de la app Cocos Capital, respondió mensajes que le llegaban a través de su cuenta de la red social X: "Nos pidieron apagar", lo que abrió la puerta a múltiples versiones y especulaciones.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aclaró en diálogo con A24 el alcance de la regulación vigente de la autoridad monetaria sobre la venta y compra de dólares. "Nos encontramos con que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en el mercado de cambio para personas humanas, porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central. Las billeteras y las Alycs no son entidades reguladas por el Banco Central", reafirmó el funcionario.

Al respecto, afirmó que "no hubo ninguna medida tomada hoy" y que, por ende, dijo, "no cambia nada". En tal sentido, amplió: "Lo que pasó es que se aclaró una interpretación errónea de una normativa y entonces eso afectó la operación de algunas entidades, pero no tiene nada que ver ni con normativa nueva ni con el acceso de personas humanas al mercado de cambios".

"Lo que fuimos viendo es que algunas aplicaciones empezaron a incorporar esto y cuando lo fuimos notando, lo fuimos analizando, usamos la normativa y entonces salimos a aclararles que esta interpretación nos parecía que estaba errada", planteó.

Ante el revuelo generado, el propio Sbdar publicó otra aclaración: "Solo para aclarar que si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre".

Otra de las apps que dejó de mostrar la opción de compra de dólar oficial fue Mercado Pago, aunque la fintech aún no dio explicaciones públicas sobre el tema. Tanto Cocos como Mercado Pago operaban hasta hoy con el BIND como proveedor, entidad que tampoco se pronunció sobre los motivos de la suspensión.

Billeteras virtuales: tras la flexibilización del BCRA, adquirir dólar MEP mediante plataformas como Mercado Pago, Naranja X y UALÁ es más accesible que nunca. (Foto archivo)

Es que en realidad, la compra y venta de dólares está regulada por el Banco Central a partir de entidades autorizadas, según lo establece la autoridad monetaria. Por lo que, no se trata de una nueva normativa sino del acatamiento de la ya existente en la materia. Los Alyc sí pueden vender dólar MEP y CCL sin restricciones.

Por su parte, Ualá aclaró que no se vio afectada por la medida, ya que su operatoria se limita al dólar financiero. Su propio CEO, Pierpaolo Barbieri aclaró: "Seguimos vendiendo y comprando con normalidad. Como siempre", al hacer referencia a la venta de dólar MEP.!".

La confusión entre el dólar oficial y el dólar MEP cobró relevancia luego de que el Banco Central reinstalara la restricción cruzada que impide operar en el mercado financiero por 90 días a quienes compren previamente en el mercado oficial (MULC).

Si finalmente se confirma la suspensión del dólar oficial en las billeteras digitales, los usuarios que lo adquirieron por esa vía quedarán igualmente inhabilitados para volver a acceder al mercado oficial, donde la divisa se consigue hoy alrededor de un 7,5% más barata que en los financieros.

