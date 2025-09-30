En vivo Radio La Red
Economía
colectivos
Aumento
Golpe al bolsillo

Aumentan los colectivos, subtes y peajes en CABA y el GBA: cuánto costará viajar

El nuevo esquema de tarifas en colectivos, subtes y autopistas porteñas regirá desde este miércoles, con un incremento vinculado a la inflación y al plan de modernización del transporte que impulsa la Ciudad.

Desde este miércoles aumentan los colectivos

Desde este miércoles aumentan los colectivos, subtes y peajes en CABA y el GBA: cuánto costará viajar

A partir de este miércoles 1° de octubre, comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario para el transporte público y los peajes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El incremento será del 3,9%, correspondiente a la actualización mensual que combina un 2% fijo más el índice de inflación.

Leé también Subte y colectivos aumentan en septiembre 2025: cuánto costará viajar en CABA y PBA
Subte y colectivos aumentan en septiembre 2025:

De esta manera, en lo que va del año, las tarifas acumulan un aumento de 48,10% en el Gran Buenos Aires y 47,26% en la Ciudad.

colectivos-amba-reintegro-visa

Colectivos

En las 30 líneas de colectivos bajo gestión del Gobierno porteño, el boleto mínimo para recorridos de 0 a 3 kilómetros pasará a costar $546,54, mientras que en el conurbano será de $550,09.

  • De 3 a 6 km: $608,85.
  • De 6 a 12 km: $655,76.
  • De 12 a 27 km: $702,70.

El Ejecutivo porteño sostiene que los aumentos buscan recomponer el atraso tarifario: actualmente, la tarifa cubre solo el 70% de los costos de operación en colectivos y un 76,3% en subtes.

Además, remarcan que la actualización acompaña el plan de modernización de 1.600 unidades, con validadores multipago, cámaras de seguridad y mejoras en los recorridos.

También se impulsa la renovación de la flota hacia energías limpias. Según una resolución vigente, a partir de enero de 2027 las empresas deberán incorporar colectivos eléctricos o a gas cada vez que den de baja una unidad a gasoil. Para 2026, se proyecta que el 15% de la flota sea sustentable y que en 2027 ese número llegue al 30%.

Subte

El pasaje de subte costará $1.112 por viaje, mientras que el Premetro saldrá $374,85. En lo que va de 2024, la tarifa ya acumula un alza de 46,89%.

Para usuarios frecuentes, se mantienen los descuentos progresivos:

  • De 21 a 30 viajes: $889,60.
  • De 31 a 40 viajes: $778,40.
  • De 41 en adelante: $667,20.

La empresa Emova informó que los pagos con tarjeta, débito y billeteras virtuales ya representan el 30% de las transacciones, lo que permite acceder a promociones y reintegros de hasta el 100%.

Peajes

Las autopistas porteñas también sufrirán incrementos. En hora pico, los autos deberán abonar:

  • Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo: $4.524,62.
  • Autopista Illia: $1.881,05.

En horarios no pico, los valores descenderán a $3.192,73 y $1.330,17 respectivamente.

Según la normativa vigente, el 10% de lo recaudado por peajes se destina a subsidiar el subte; el 40% se utiliza para gastos operativos y mantenimiento; el 5% para la ampliación de la red subterránea; y el 55% restante a obras viales. Entre las próximas inversiones figuran el Paso Bajo Nivel de la calle García Lorca, en Caballito, y la ampliación de la autopista Dellepiane.

La brecha con los colectivos nacionales

Mientras los pasajes porteños y bonaerenses suben, el boleto mínimo de los colectivos de jurisdicción nacional permanece congelado en $451,01, luego de los aumentos de julio y agosto. En un contexto de inflación y a pocas semanas de las elecciones de octubre, el Gobierno nacional busca evitar nuevas subas que impacten en el índice general de precios.

