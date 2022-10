Coloquio IDEA: empresarios preocupados por el empleo formal, presentan propuestas para una reforma

En ese sentido, los ejecutivos se pronunciaron a favor de avanzar en modificaciones sectoriales para adaptar cada convenio colectivo de trabajo a los cambios productivos del siglo XXI y, además, promover la inserción de los beneficiarios de planes sociales, como alternativa a la imposibilidad de una reforma global de la Ley de Contrato de Trabajo vigente.

Las propuestas surgieron como resultado de una encuesta interactiva que se llevó a cabo durante uno de los paneles donde se debatió sobre el estado actual del empleo en Argentina.

“El empleo privado está estancado hace 10 años”, señaló Juan Marotta, director de IDEA y presidente de HSBC Argentina, como conclusión de otro trabajo que encararon desde la entidad junto a otros CEOs para analizar la situación. “En una economía que no crece es imposible generar empleo y, sin empleo, la economía no crece. Es el huevo o la gallina”, explicó.

El grupo de trabajo de IDEA que encabezó Marotta incluyó la visión de más de 100 número uno de empresas, quienes coincidieron en que el principal problema es el costo de la litigiosidad laboral: “Hay más de 100.000 juicios laborales al año”, señaló el directivo de HSBC.

Coloquio IDEA: acuerdos y adaptación para nuevos empleos

Poco después, en otro panel que incluyó a destacados empresarios locales, Martín Berardi, presidente Ejecutivo de Ternium, destacó los consensos logrados en el sector automotor y en minería en Vaca Muerta y llamó a replicarlo en otras actividades: “Hay acuerdos sectoriales que están funcionando muy bien porque se adaptaron. En nuestra actividad estamos trabajando con equipos que modificaron completamente cada puesto de trabajo. Esto requiere la apertura para cambiar las cosas”.

Frente al estado actual del empleo en el país, remarcó que se deben "abrir los espacios para generar acuerdos por sectores y por empresas”. Además, agregó, “si esperamos que la macro esté resuelta no vamos a salir. Desde la micro hay que ver como facilitamos ciertas cosas para llegar a acuerdos”.

Por otra parte, Gabriela Bardin, Gerente General de P&G Argentina, se mostró a favor de potenciar el plan “Puente Empleo” que lanzó el Gobierno para incorporar al mercado laboral beneficiario de planes sociales.

Al respecto, se preguntó “cómo podemos hacer para que se capaciten y formen para ingresar a nuestras compañías” y destacó un punto clave: “Sería interesante extender el periodo de prueba, reconvertirlo en uno de entrenamiento, llevarlo de 3 a 6 meses para que el proceso de adaptación sea exitoso y puedan incorporarse finalmente al empleo formal”

Otros puntos, añadió la directiva, serían “reducir las cargas para las empresas durante el primer año de trabajo de estos nuevos empleados” y, en tercer lugar, considerar que “si la relación laboral se termina antes del año, que esas personas pueden volver a su plan social”.

El problema de la creación de puestos de empleo

En otro tramo del panel sobre propuestas de empleo, y a través de una videoconferencia, en la mañana de la segunda jornada del 58° Coloquio de IDEA, se presentó Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía y actual director de la consultora PxQ, para complementar el análisis.

El economista destacó que la "Argentina tiene un problema de creación" de puestos de trabajo y consideró que se trata de un terrero en el que tanto las empresas, los trabajadores, el Estado y los sindicatos "pierden".

Por lo tanto, dijo, "tenemos que ir a un esquema en el que todos ponen hoy para sacar algo mañana. No se trata de sentarse a una mesa para dialogar, hay que ir a esa mesa pensando no en qué me voy a llevar hoy, sino en qué va a poner cada uno para que, si la cosa sale bien, poder pensar en el futuro".

"Si uno mira los últimos 10 años, somos 5 millones más de argentinos y solo tuvimos la capacidad de producir 2,5 millones más de ocupados. Ese problema es la macro", explicó Álvarez Agis.

Por último, afirmó: "Existe un problema cualitativo grave, donde ninguno de los trabajos creados se encuentra entre los empleos que nos gustan, con aguinaldo y vacaciones".