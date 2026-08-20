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Consejo del Salario: el Gobierno convocó a una reunión clave para definir el nuevo monto mínimo

Participarán representantes sindicales y empresarios. Además del Salario Mínimo, Vital y Móvil, se discutirán los nuevos montos de la prestación por desempleo.

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 Consejo del Salario: el Gobierno convocó a una reunión clave para definir nuevos montos (Foto: archivo).

 Consejo del Salario: el Gobierno convocó a una reunión clave para definir nuevos montos (Foto: archivo).

El Gobierno nacional convocó oficialmente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo viernes 28 de agosto, con el objetivo de discutir una nueva actualización del piso salarial y definir los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

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La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1/2026, fechada el 19 de agosto y publicada este jueves en el Boletín Oficial por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

De esta manera, trabajadores, empresarios y funcionarios volverán a sentarse a discutir el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), una referencia que tiene impacto no solamente sobre quienes perciben ese ingreso, sino también sobre distintas prestaciones y parámetros del sistema laboral.

Según establece la resolución, el plenario se desarrollará de manera virtual a partir de las 12.30 del 28 de agosto. En caso de ser necesaria una segunda sesión, quedó convocada para las 14 de ese mismo día.

Cómo será la reunión para definir el nuevo salario mínimo

Antes del plenario habrá una instancia clave. A las 10 de la mañana se reunirá la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo, también mediante una plataforma virtual.

Allí comenzará formalmente la discusión sobre dos puntos centrales: la determinación del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y la actualización de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo. Las conclusiones serán posteriormente elevadas al plenario del Consejo.

El orden del día de la sesión plenaria contempla además la designación de dos consejeros de cada sector para la firma del acta y el tratamiento de los temas que sean elevados por la comisión.

El Consejo está integrado por 16 representantes de los empleadores y otros 16 de los trabajadores, cuyos cargos son ad honorem, además de la presidencia del organismo. La composición está establecida por la Ley Nacional de Empleo.

Qué pasa si empresarios y sindicatos no llegan a un acuerdo

La convocatoria abre ahora una instancia de negociación en la que cada sector deberá presentar su propuesta sobre cuánto debería aumentar el salario mínimo.

El resultado dependerá de si existe consenso entre las representaciones sindicales y empresariales. Si las partes no alcanzan un acuerdo, el Gobierno podrá terminar estableciendo los nuevos valores, como ocurrió en anteriores reuniones del Consejo del Salario.

La discusión cobra especial relevancia porque el SMVM funciona como una referencia dentro del mercado laboral y de diferentes mecanismos de protección social, aunque no implica automáticamente una actualización equivalente de todos los salarios registrados.

La convocatoria oficial se fundamenta, entre otras normas, en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y la Ley Nacional de Empleo 24.013. La propia resolución recuerda que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional incluye al salario mínimo, vital y móvil entre los derechos vinculados a la protección del trabajo.

En pocas palabras

  • Convocatoria al Consejo: El Gobierno citó a sindicalistas y empresarios para debatir el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
  • Temas a tratar: Además del SMVM, se definirán los nuevos montos de la prestación por desempleo.
  • Resolución oficial: La medida fue formalizada por la Secretaría de Trabajo mediante la Resolución 1/2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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