Consejo del Salario: el Gobierno convocó a una reunión clave para definir el nuevo monto mínimo

Cómo será la reunión para definir el nuevo salario mínimo

Antes del plenario habrá una instancia clave. A las 10 de la mañana se reunirá la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo, también mediante una plataforma virtual.

Allí comenzará formalmente la discusión sobre dos puntos centrales: la determinación del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y la actualización de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo. Las conclusiones serán posteriormente elevadas al plenario del Consejo.

El orden del día de la sesión plenaria contempla además la designación de dos consejeros de cada sector para la firma del acta y el tratamiento de los temas que sean elevados por la comisión.

El Consejo está integrado por 16 representantes de los empleadores y otros 16 de los trabajadores, cuyos cargos son ad honorem, además de la presidencia del organismo. La composición está establecida por la Ley Nacional de Empleo.

Qué pasa si empresarios y sindicatos no llegan a un acuerdo

La convocatoria abre ahora una instancia de negociación en la que cada sector deberá presentar su propuesta sobre cuánto debería aumentar el salario mínimo.

El resultado dependerá de si existe consenso entre las representaciones sindicales y empresariales. Si las partes no alcanzan un acuerdo, el Gobierno podrá terminar estableciendo los nuevos valores, como ocurrió en anteriores reuniones del Consejo del Salario.

La discusión cobra especial relevancia porque el SMVM funciona como una referencia dentro del mercado laboral y de diferentes mecanismos de protección social, aunque no implica automáticamente una actualización equivalente de todos los salarios registrados.

La convocatoria oficial se fundamenta, entre otras normas, en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y la Ley Nacional de Empleo 24.013. La propia resolución recuerda que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional incluye al salario mínimo, vital y móvil entre los derechos vinculados a la protección del trabajo.