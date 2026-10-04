Se descontroló el show de Fito Páez: frenó todo, enfrentó a la seguridad y revoleó un micrófono

¿Qué les dijo Fito Páez a los espectadores?

Después de marcar su postura frente al personal de seguridad, el artista se dirigió directamente a quienes estaban disfrutando del recital y les pidió que no permitieran que la situación escalara.

“No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo. Cualquiera de las personas que los toque, no se dejen tocar. ¡Por favor, defiéndanse!”, exclamó desde el escenario.

Páez continuó cuestionando el operativo y aclaró: “No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo”. Luego, visiblemente molesto, lanzó otra crítica sobre la forma en que se estaba intentando controlar al público: “Por favor, la represión que se la metan en el or...”.

La respuesta de los espectadores fue inmediata. Los aplausos y gritos acompañaron cada una de sus intervenciones, mientras el cantante continuaba expresando su malestar por lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos.

“Las cosas en su lugar, carajo. Ya me tienen los hue... llenos, man, con tanto odio, tanta mie... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó. No existe más”, sostuvo.

En el tramo final, Fito volvió a hablarle directamente al público y reforzó su pedido para que no permitieran que nadie los avasallara: “Entonces, ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también. Es la única manera que entienden estos monos, man”.

Después de la ovación, el músico cerró el momento con un contundente “Dale” y retomó el recital. Sin embargo, la escena ya había quedado instalada como uno de los episodios más comentados de la noche.

En medio del fuerte intercambio, además, Páez llegó a revolear un micrófono sobre el escenario, dejando en evidencia el nivel de enojo que le había provocado la situación.