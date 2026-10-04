Pampita caminó durante 12 horas hasta Luján y sorprendió con el mensaje que compartió: "Al final..."

Qué dijo Roberto García Moritán sobre la infidelidad a Pampita

Pampita y Roberto García Moritán pusieron fin a su relación hacia finales de 2024 en medio de una fuerte exposición mediática. La ruptura estuvo acompañada por versiones de presuntas infidelidades que involucraban al empresario y que dominaron la agenda del espectáculo durante varias semanas.

Durante su participación en La mañana con Moria (El Trece), García Moritán enfrentó una de las preguntas más esperadas. Moria Casán fue al hueso y le consultó sobre el fin de su matrimonio con Carolina Ardohain, un tema sobre el que hasta ahora había evitado explayarse públicamente.

Mientras Amalia Granata intervenía en el programa para hablar de la visita de Robbie Williams al país por sus presentaciones en el Arena de Buenos Aires, la conductora aprovechó para retomar uno de los escándalos más comentados de la farándula. Sorprendido por la consulta, Moritán intentó dar una mirada más amplia sobre la separación: “Yo siento que tiene que haber algo más. Cuando la cosa se termina resolviendo por una cuestión en particular, hay una historia detrás que va llevando a un montón de cosas".

Con un tono reflexivo, profundizó su postura sobre las relaciones y los conflictos de pareja. "La vida humana es muy compleja como para simplificarlo con un hecho específico. Una cosa es lo de adentro y otra cosa es lo público”, añadió reflexivo.

Moria avanzó sobre el punto más delicado y planteó la versión que más circuló tras la ruptura: “Vos tuviste un hecho de infidelidad para con ella y eso es lo que ella no te perdonó”. Frente a eso, el exfuncionario evitó confirmar o desmentir categóricamente la situación y respondió: “Qué sé yo, esa es la conclusión de la historia que puso como título el medio".

La conversación continuó y María Fernanda Callejón intervino para insistir sobre el tema. "¿No fue así? Creo que el hombre más honesto es el que dice: sí, me pasó", retrucó Callejón. Sin intención de profundizar en los detalles de aquel episodio, Moritán se limitó a responder: "No tengo ni idea, ni me acuerdo. Fue hace mucho tiempo".

Ante la insistencia de las panelistas, el empresario dejó en claro que considera ese capítulo cerrado y que no desea volver sobre el asunto. "Iba a salir del tema pero siempre me hago cargo, en el sentido que tengo hijos grandes, ya pasó hace un montón. Ella está en pareja, no tengo más ganas de hablar del tema. Ya está, que cada uno se quede con su historia”, concluyó el ex de Pampita pasando por un momento inesperado al aire.

Antes de cerrar el intercambio, Moria retomó una observación que había realizado Gustavo Méndez sobre las relaciones pasadas de Pampita y volvió a poner el foco en el supuesto motivo de la separación. “En el caso de Moritán, Méndez (Gustavo) recordó que Pampita, Carolina Ardohain, parece que no perdonó… O sea ella dice que nunca perdonaría una infidelidad pero sin embargo a Vicuña le dejó pasar muchas. Y después de Vicuña ¿En ese momento qué pasó Moritán? ¿No te pudo perdonar una infidelidad?”, le consultó Moria a Moritán.