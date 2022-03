¿Cuánto estima recaudar el Frente de Todos con el proyecto para pagarle al FMI con un aporte de "evasores?"

Y explicó: "Se amplía la lista de sujetos que pueden levantar el secreto fiscal. Ahora se suma el Banco Central, la comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa, los fiscales y el jefe de Gabinete, quienes pueden pedir la información que concentran diversos organismos”.

“Lo que se hace es levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario para permitir buscar esa primera salida de divisas, quién es el titular o los titulares que están fugando divisas con fines de evasión o de lavado de dinero”, indicó en Urbana Play.

¿Qué dice el proyecto que pretende pagarle con un "aporte especial" al FMI?

El proyecto prevé instituir un tributo especial del 20% por seis meses para aquellos que tengan bienes en el exterior "que fueron fugados" y no están declarados ante el fisco. Transcurrido este plazo, la alícuota subirá al 35%. "Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente", advirtieron fuentes de la Cámara Alta.

Juliana Di Tullio.jpg "Se amplía la lista de sujetos que pueden levantar el secreto fiscal", explicó Juliana Di Tullio

Tal dinero se destinará a un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, de 44.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Los legisladores del arco oficialista apelan al cruce de datos automáticos y financieros con 100 países.

¿Cuántos dólares tienen los argentinos en el exterior, dentro y fuera del sistema?

Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) aseguró en diciembre del 2021 que hay 353.072 millones de dólares atesorados en cajas de seguridad en el exterior o fuera del sistema local, más propiedades o instrumentos bursátiles en empresas o gobiernos extranjeros e inversiones directas en el exterior.

Además, de acuerdo a datos del Banco Central, la fuga de capitales del período enero de 2016 y octubre de 2019 se triplicó y alcanzó los 86,2 mil millones de dólares: pasó de 8,5 mil millones en 2015, a niveles cercanos a los 27 mil millones en los años 2018 y 2019.

El senador oficialista Oscar Parrilli dijo que “los cálculos son que hay entre 350 y 400 mil millones de dólares afuera" y que con la iniciativa, se pretende "recaudar un piso de 20 mil millones”.

“Esto no es un impuesto a la riqueza, esto es un impuesto a los evasores”, resaltó en diálogo con AM 530 y agregó: "No es un blanqueo, es para pagarle al Fondo”.