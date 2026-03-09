La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero y mostró una desaceleración
La informó el Instituto de Estadística porteño y marcó una baja respecto al 3,1% registrado en enero. Los precios acumulan una suba de 5,7% en el primer bimestre de 2026, impulsados por los aumentos en vivienda, servicios y alimentos.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero y mostró una desaceleración. (Foto: archivo)
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró una desaceleración en febrero, al ubicarse en 2,6%, por debajo del 3,1% que había marcado en enero, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). Con este resultado, el primer bimestre del año acumuló una suba de precios de 5,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,4%.
El informe oficial señala que el principal impulso inflacionario del mes provino de los gastos vinculados a la vivienda, que registraron un aumento del 5,9%. Dentro de esta categoría se incluyen alquileres, tarifas de servicios públicos y otros costos asociados al mantenimiento del hogar, que explicaron buena parte del incremento del índice general.
En segundo lugar se ubicó el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 2,9%, es decir 0,3 puntos porcentuales por encima del promedio general.
Qué rubros impulsaron la inflación
El relevamiento del IDECBA mostró que varios sectores de servicios registraron subas por encima del promedio, lo que volvió a marcar la diferencia entre el comportamiento de bienes y servicios.
Entre los principales aumentos se destacaron:
Servicios financieros y seguros: 5%
Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,1%
Salud: 3%
Información y comunicación: 2,4%
Cuidado personal: 2,3%
En contraste, otros rubros mostraron variaciones más moderadas, como Educación (1,7%) y Restaurantes y hoteles (1,5%), que quedaron por debajo del promedio mensual.
Uno de los datos más llamativos del informe fue que el rubro transporte registró una baja de 0,4%, mientras que los precios de la indumentaria se mantuvieron sin cambios durante febrero.
Alimentos: qué productos empujaron los precios
Dentro de la división alimentos, las carnes fueron el principal motor del aumento, con un fuerte incremento del 7,3%.
También se registraron subas en:
Pan y cereales: 1,9%
Leche, productos lácteos y huevos: 1,8%
Sin embargo, la caída en algunos productos frescos ayudó a moderar el índice. En particular, el informe destacó las bajas en:
Frutas: -2,1%
Verduras, tubérculos y legumbres: -1,1%
Estas reducciones contribuyeron a amortiguar el impacto del aumento en otros alimentos básicos.
Bienes vs. servicios
El informe del instituto estadístico porteño volvió a mostrar una diferencia clara entre el comportamiento de bienes y servicios.
Bienes: subieron 1,9% en febrero
Servicios: aumentaron 3%
En términos interanuales, la brecha también se mantiene: los bienes acumulan una suba de 26,3%, mientras que los servicios alcanzan el 36,1%.
Estacionales y regulados
El informe también detalló el comportamiento de los distintos componentes del índice. Los precios estacionales registraron una fuerte caída del 6,5%, impulsada principalmente por bajas en pasajes aéreos, paquetes turísticos y alojamiento en hoteles.
En cambio, los precios regulados -como tarifas de servicios públicos y transporte- subieron 4,5%, debido a actualizaciones en electricidad, gas, medicina prepaga y boletos de colectivo.
Una señal previa al dato nacional del Indec
El dato de inflación de la Ciudad suele funcionar como un anticipo del índice nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se conocerá este jueves.
Según estimaciones de analistas privados y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación nacional de febrero podría ubicarse alrededor del 2,7%, una cifra similar a la registrada en la Ciudad.