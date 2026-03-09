En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Inflación
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Economía

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero y mostró una desaceleración

La informó el Instituto de Estadística porteño y marcó una baja respecto al 3,1% registrado en enero. Los precios acumulan una suba de 5,7% en el primer bimestre de 2026, impulsados por los aumentos en vivienda, servicios y alimentos.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero y mostró una desaceleración. (Foto: archivo)

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró una desaceleración en febrero, al ubicarse en 2,6%, por debajo del 3,1% que había marcado en enero, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). Con este resultado, el primer bimestre del año acumuló una suba de precios de 5,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,4%.

Leé también El CEO de YPF explicó cómo impactará la guerra en Medio Oriente en los precios de la nafta en Argentina
El CEO de YPF analizó el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el precio de los combustibles. (Foto: Gentileza ArgenPorfs)

El informe oficial señala que el principal impulso inflacionario del mes provino de los gastos vinculados a la vivienda, que registraron un aumento del 5,9%. Dentro de esta categoría se incluyen alquileres, tarifas de servicios públicos y otros costos asociados al mantenimiento del hogar, que explicaron buena parte del incremento del índice general.

En segundo lugar se ubicó el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 2,9%, es decir 0,3 puntos porcentuales por encima del promedio general.

Qué rubros impulsaron la inflación

El relevamiento del IDECBA mostró que varios sectores de servicios registraron subas por encima del promedio, lo que volvió a marcar la diferencia entre el comportamiento de bienes y servicios.

Entre los principales aumentos se destacaron:

  • Servicios financieros y seguros: 5%

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,1%

  • Salud: 3%

  • Información y comunicación: 2,4%

  • Cuidado personal: 2,3%

En contraste, otros rubros mostraron variaciones más moderadas, como Educación (1,7%) y Restaurantes y hoteles (1,5%), que quedaron por debajo del promedio mensual.

Uno de los datos más llamativos del informe fue que el rubro transporte registró una baja de 0,4%, mientras que los precios de la indumentaria se mantuvieron sin cambios durante febrero.

Alimentos: qué productos empujaron los precios

Carne_exportador

Dentro de la división alimentos, las carnes fueron el principal motor del aumento, con un fuerte incremento del 7,3%.

También se registraron subas en:

  • Pan y cereales: 1,9%

  • Leche, productos lácteos y huevos: 1,8%

Sin embargo, la caída en algunos productos frescos ayudó a moderar el índice. En particular, el informe destacó las bajas en:

  • Frutas: -2,1%

  • Verduras, tubérculos y legumbres: -1,1%

Estas reducciones contribuyeron a amortiguar el impacto del aumento en otros alimentos básicos.

Bienes vs. servicios

El informe del instituto estadístico porteño volvió a mostrar una diferencia clara entre el comportamiento de bienes y servicios.

  • Bienes: subieron 1,9% en febrero

  • Servicios: aumentaron 3%

En términos interanuales, la brecha también se mantiene: los bienes acumulan una suba de 26,3%, mientras que los servicios alcanzan el 36,1%.

Estacionales y regulados

El informe también detalló el comportamiento de los distintos componentes del índice. Los precios estacionales registraron una fuerte caída del 6,5%, impulsada principalmente por bajas en pasajes aéreos, paquetes turísticos y alojamiento en hoteles.

En cambio, los precios regulados -como tarifas de servicios públicos y transporte- subieron 4,5%, debido a actualizaciones en electricidad, gas, medicina prepaga y boletos de colectivo.

Una señal previa al dato nacional del Indec

El dato de inflación de la Ciudad suele funcionar como un anticipo del índice nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se conocerá este jueves.

Según estimaciones de analistas privados y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación nacional de febrero podría ubicarse alrededor del 2,7%, una cifra similar a la registrada en la Ciudad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Inflación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires precios
Notas relacionadas
El precio del petróleo tuvo una fuerte escalada tras la intensificación de los ataques de Irán
Alerta Petróleo: los 6 momentos clave de la historia que hicieron saltar el precio internacional
El Gobierno confía en que la Guerra en Medio Oriente no impactará en la economía argentina
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar