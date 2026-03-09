La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero y mostró una desaceleración

Entre los principales aumentos se destacaron:

Servicios financieros y seguros: 5%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,1%

Salud: 3%

Información y comunicación: 2,4%

Cuidado personal: 2,3%

En contraste, otros rubros mostraron variaciones más moderadas, como Educación (1,7%) y Restaurantes y hoteles (1,5%), que quedaron por debajo del promedio mensual.

Uno de los datos más llamativos del informe fue que el rubro transporte registró una baja de 0,4%, mientras que los precios de la indumentaria se mantuvieron sin cambios durante febrero.

Alimentos: qué productos empujaron los precios

Carne_exportador

Dentro de la división alimentos, las carnes fueron el principal motor del aumento, con un fuerte incremento del 7,3%.

También se registraron subas en:

Pan y cereales: 1,9%

Leche, productos lácteos y huevos: 1,8%

Sin embargo, la caída en algunos productos frescos ayudó a moderar el índice. En particular, el informe destacó las bajas en:

Frutas: -2,1%

Verduras, tubérculos y legumbres: -1,1%

Estas reducciones contribuyeron a amortiguar el impacto del aumento en otros alimentos básicos.

Bienes vs. servicios

El informe del instituto estadístico porteño volvió a mostrar una diferencia clara entre el comportamiento de bienes y servicios.

Bienes: subieron 1,9% en febrero

Servicios: aumentaron 3%

En términos interanuales, la brecha también se mantiene: los bienes acumulan una suba de 26,3%, mientras que los servicios alcanzan el 36,1%.

Estacionales y regulados

El informe también detalló el comportamiento de los distintos componentes del índice. Los precios estacionales registraron una fuerte caída del 6,5%, impulsada principalmente por bajas en pasajes aéreos, paquetes turísticos y alojamiento en hoteles.

En cambio, los precios regulados -como tarifas de servicios públicos y transporte- subieron 4,5%, debido a actualizaciones en electricidad, gas, medicina prepaga y boletos de colectivo.

Una señal previa al dato nacional del Indec

El dato de inflación de la Ciudad suele funcionar como un anticipo del índice nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se conocerá este jueves.

Según estimaciones de analistas privados y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación nacional de febrero podría ubicarse alrededor del 2,7%, una cifra similar a la registrada en la Ciudad.